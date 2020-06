Saját videószerkesztőt kap a Telegram

Videószerkesztővel, animált matricákkal és több más újdonsággal bővít legújabb frissítésében a Telegram. A végpontok közötti titkosítást is kínáló alkalmazás aktuális verziója már Androidra és iOS-re is elérhető - noha előbbi platform felhasználói ebben a körben néhány extra újításnak is örülhetnek.

A chatalkalmazás videószerkesztője ugyanakkor mindkét platformra megérkezik, azzal küldés előtt lehetőség van a videókon gyors csinosításokat eszközölni, legyen szó a fényesség, a színmélység vagy a kontraszt állításáról, de akár firkálni is lehet a felvételekre - ehhez pedig a precízebb vonalvezetés végett rá is közelíthetünk az adott videó kiszemelt részeire.

Az animált matricák is befutnak, utóbbiak fotókra és videókra egyaránt ráhúzhatók - előbbiek esetében a Telegram a mozgó matricával kiegészített fényképet animált GIF-ként küldi tovább. Az alkalmazás dedikált GIF panelje is tatarozáson esett át, azon a cég már külön lapfülek alá rendezte a különböző, népszerű emojikra utaló GIF-eket, illetve a menü egy saját "Trending" szekcióval is kiegészül, amelyben az éppen felkapott mozgóképek között lehet böngészni. Mindezek mellett a Telegram csapata azt ígéri, a GIF-ek töltési ideje is érezhetően csökken az új frissítéssel. Említést érdemel továbbá, hogy a különböző beszélgetésekre már elég hosszan rányomni, hogy azokat hozzáadjuk beszélgetésmappákhoz vagy épp eltávolítsuk azokból.

A fentieken túl Androidon a fejlesztők tovább csiszolták az üzenetek küldési, szerkesztési és törlési animációit, illetve a Telegram videolejátszóját is - abban a fél percnél rövidebb videókat az app automatikusan ismételve játssza le. Végül de nem utolsó sorban Androidon a cache-kezelés is hatékonyabb lett.

A Telegram legújabb verziója már Androidra és iOS-re is letölthető - amit jelen időszakban jó eséllyel az átlagnál többen meg is tesznek, főként az Egyesült Államokban, ahol a rendőri erőszak elleni tüntetéseken a titkosított chatappok kifejezetten népszerűnek bizonyultak, élükön az ugyancsak biztonságos csevegést ígérő Signallal, amely nemrég automatizált archomályosító funkcióval is kiegészült. A Telegram egyébként április végén számolt be róla, hogy már több mint 400 millió havi aktív felhasználót tudhat maga mögött - a növekedésnek a még idénre ígért, csoportos videochat funkció adhat majd további lendületet.