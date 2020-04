400 millió havi aktív felhasználónál jár a Telegram

A csevegőalkalmazás fejlesztői még idén biztonságos, csoportos videohívások bevezetését ígérik.

Új funkciókkal ünnepli legújabb mérföldkövét a Telegram: mint azt az üzenetküldő csapata blogposztjában elárulta, a szolgáltatás már több mint 400 millió havi aktív felhasználót tudhat maga mögött, ami egy év alatt mintegy 100 milliós növekedést jelent. A cég siet kiemelni, hogy a 2013-ban indult Telegram mára több mint 20 országban a legtöbb letöltéssel rendelkező közösségi média alkalmazás, továbbá regisztrált felhasználóinak száma 1,5 millióval növekszik naponta.

Az alkalmazás legutóbbi frissítése több újítást is tartogat, abban egyebek mellett a felméréskehez még januárban elérhetővé tett kvízfunkció is bővül. A cég szerint az elmúlt hetekben rengeteg oktatási célú kvíz született az alkalmazásban, QuizBot nevő chatbotjának segítségével, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt időszakban nem csak a dolgozók, de a diákok is távmunkára, illetve távtanulásra kényszerültek. A Telegram most dedikált oktatási funkciókkal egészíti ki a kvízeket felületén: a válaszlehetőségeknél például már magyarázatok is megadhatók, így a válaszok elküldése után a felhasználók láthatják, miért volt helyes vagy helytelen az általuk jelölt opció. A kérdésekhez továbbá már időzítő is beállítható, ami a vizsgákra való készülést teheti eredményesebbé.

A cég emellett egy ambiciózus oktatási projektbe is belefogott: egy kiterjedt, különböző oktatási teszteket tömörítő adatbázis létrehozását tűzte ki célul, amely valamennyi tantárgyat és oktatási szintet lefed - motivációként pedig a legjobb tesztek készítői között 400 ezer eurót oszt el. A kérdéssorokat ugyancsak a QuizBot segítségével lehet összeállítani, tetszőleges nehézségi szinten és nyelven, és bár a kvízek tetszőleges médiatartalmakkal egészíthetők ki, a jogvédett tartalmakat érdemes elkerülni. A teszteket a cég egy kereshető adatbázisban teszi közzé, és népszerűségük alapján jutalmazza majd azok készítőit több lépcsőben. Az első kört célzó nevezések május 15-ig adhatók le.

Ugyancsak említést érdemlő újítás, hogy az androidos Telegram alkalmazásban megújul a csatolmánymenü, amely áttekinthetőbb megjelenést és egyszerűbb kezelést ígér - de a tatarozásból a macOS-es appnak is jut, abban már a profiloldalakról is hozzáférés nyílik a megosztott médiatartalmakhoz és az ismerősmappák is új oldalsávot kapnak.

A globális járvány ugyanakkor a leglátványosabban nem a hagyományos, írott szöveges csevegést, hanem a videochat alkalmazások szekerét hajtotta meg. Ennek kapcsán elég a Microsoft Teams sikereire, vagy épp a biztonsági fiaskóiról is elhíresült Zoomra gondolni, de a Facebook is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a videós csevegésre, amelyet új Messenger Rooms megoldásával is igyekszik kiszolgálni. A szegmensben hamarosan a Telegram is versenybe száll: mint a cég blogposztjában írja, még idén megérkezik majd az alkalmazásba a biztonságos, csoportos videohívások lehetősége - noha a régóta várt funkcióról több részletet egyelőre nem árult el a cég.