Archomályosító funkcióval bővít a Signal

Új funkcióval bővül a Signal biztonságos chatalkalmazása, az app androidos és iOS-es verzióiban már lehetőség lesz a megosztott fotókon szereplő emberek arcának automatikus elhomályosítására. A vállalat blogposztban jelentette be az újítást, amelyet nem titkoltan az Egyesült Államokban a rendőri erőszak ellen jelenleg is zajló tüntetések hívtak életre - amelyek miatt egyébként a Signal telepített bázisa is ugrásszerűen megnőtt.

A funkció, amelyet a Signal alkalmazásból megnyitott fotóknál elérhető eszköztárban lehet bekapcsolni, automatikusan felismeri az arcokat a fényképeken, és el is homályosítja azokat. A megoldás az androidos és iOS-es platformszintű librarykra támaszkodik az arcfelismeréshez, így a fotókat nem kell potenciális biztonsági kockázatot jelentő külső szolgáltatásba feltölteni a funkció használatához, minden helyben, a készüléken zajlik. A cég szerint ennek hátránya ugyanakkor, hogy miután a bevetett libraryk nem tökéletesek, előfordulhat, hogy a Signal sem minden arcot ismer fel a képeken - ezeket lehetőség van manuálisan is elhomályosítani.

Noha az újítás megnehezítheti a képeken szereplők azonosítását, teljes körű védelmet nem biztosít, hiszen az arcon túl egy sor egyéb tulajdonság alapján is felismerhetők lehetnek a fényképek alanyai. Ráadásul miután a képek alapvető szerkesztésére eddig is lehetőség volt az appban, az arcok kisatírozása sem jön újdonságként, persze tény, hogy az automatizált megoldás jóval gyorsabb és kényelmesebb lehet, mint egyenként végigfirkálni a fotó szereplőit.

A lépés mindenesetre jelenlegi formájában inkább gesztusértékű a Signal részéről, azzal elköteleződésének ad hangot a tüntetők mellett. A funkció a Signal alkalmazás legújabb androidos és iOS-es verziójával érkezik, amelyek több lépcsőben történő kiadását a cég már megkezdte.