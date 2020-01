Megérkezett a Chromiumra építő Microsoft Edge böngésző

Fontos mérföldkőhöz ért a Microsoft Edge, a felhasználók eddig úgy tűnik csak profitálnak majd az átállásból.

Új böngészővel indítja az évtizedet a Microsoft, a cég tegnap elérhetővé tette a Chromium alapokra átültetett Edge-et. A vállalat bő egy éve jelentette be, hogy böngészőjét az eredeti EdgeHTML motorról új alapokra helyezi, a szélesebb körű kompatibilitás, és a kisebb webes fragmentáció elősegítése végett. Tavaly áprilisban be is futott az átalakított böngésző első, fejlesztői verziója - mostantól pedig stabil kiadásban is letölthető a böngésző, Windows, és macOS platformok mellett iOS-en és Androidon is, több mint 90 nyelven.

EGYSZERŰEN CSAK MŰKÖDIK

Az új Edge a Chromiummal megszerzett, széles körű kompatibilitását jó eséllyel mind a konzumer, mind a vállalati szegmensben pozitívan fogadják majd a felhasználók - hiszen az a weboldalakat pontosan úgy rendereli majd, ahogy azt a piac legnépszerűbb böngészőjében, a Chrome-ban is megszokhattuk. Ugyanez igaz a kiegészítőkre is: a Microsoft több mint 300 kiegészítőt tesz elérhetővé a frissített Edge-hez, de ezeken felül a Chrome Web Store, illetve más, Chromiumra építő repositoryk teljes tartalma is használható a böngészővel. A chromiumos Edge-ben a böngésző kezdőlapja is ízlés szerint testreszabható, a felhasználók ahhoz többféle kialakításból is választhatnak.

A vállalati ügyfelek az IE mode funkciónak is örülhetnek, amely az Internet Explorerre íródott, legacy kódok futtatásában jöhet kapóra. A megoldás értelemszerűen csak a Windowson működik, azzal a rendszergazdák megadhatják azon oldalak listáját, amelyeket az Internet Explorerből ismerős, Trident MSHTML motorral nyitnának meg.

Ugyancsak biztató, hogy a Microsoft átrajzolt böngészőjében a biztonsági funkciókra is komoly hangsúlyt fektet, abban a három fokozatú követésvédelem alapértelmezetten aktív, méghozzá a második, "balanced" vagy "kiegyensúlyozott" fokozatban. Ez azt jelenti, hogy a böngésző minden olyan trackert blokkol, amely korábban nem látogatott oldalakról érkezik, továbbá az ismert, kártékony trackereket is tiltja. Ennél lehetőség van engedékenyebb beállításokat is eszközölni, ha például a felhasználó személyre szabottabb hirdetésekre vágyna, de szigorúbbakat is alkalmazhatunk, ilyenkor a trackerek túlnyomó többségét blokkolja a böngésző - noha ez a weboldalak egyes részeinek működését akadályozhatja.

HAMAROSAN A WINDOWS UPDATE-BEN

Az új, immár a cég Stable csatornáján elérhető Edge-et a vállalat több lépcsőben juttatja el a felhasználókhoz, de természetesen manuálisan már bárki letöltheti a böngészőt. Az automatikus telepítés szokás szerint azoknál a felhasználóknál indul meg elsőként, akik a "seeker" kategóriába esnek, azaz beállításaik között korábban lekattintották a "frissítések keresése" gombot. Náluk az új Edge telepítésével a böngésző régi verzióját a rendszer el is rejti, ugyanakkor minden beállítást, mentett jelszót, automatikus kitöltési információt és egyéb adatot áthordoz az új kiadásba. A tartalmak, beállítások szinkronizálásához az Edge nem meglepő módon a Microsoft fiókot használja.

A következő lépésben a Windows Update-en keresztül fokozatosan minden felhasználóhoz eljut majd a Chromium alapú böngésző, kezdve szokás szerint az Insider tesztelőkkel, majd a mezei Home és Pro felhasználókkal - legalábbis azokkal, akiknek PC konfigurációi a Microsoft szerint a leginkább kielégítő élményt nyújtják a böngészővel. A vállalati ügyfeleknek ugyanakkor úgy tűnik manuálisan kell telepíteni az új böngészőt, nekik ehhez a Microsoft már elérhetővé tette a szükséges offline csomagokat. A redmondi óriás a FastTrack, illetve App Assure támogatással is igyekszik a cégek hóna alá nyúlni, ha nehézségekbe ütköznének a deployment feladatoknál. Egyelőre nem tudni, hogy a cég tervez-e egyáltalán belátható időn belül automatikus frissítést a vállalati felhasználók esetében. A tervek szerint a böngésző következő frissítése februárban várható, amellyel az rögtön a 80-as főverzióhoz ér majd.