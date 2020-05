Már fejezetekre oszthatók a YouTube videók

A hosszabb YouTube-os tartalmaknál, például különböző oktatóvideóknál nem mindig triviális feladat a releváns szakaszok kikeresése, ha a felhasználó nem akarja, vagy épp idő híján nem tudja végignézni a teljes videót. Ezt a feladatot könnyítené meg a YouTube újonnan bevezetett, Video Chapters funkciójával, amellyel a készítők időbélyegekkel "fejezetekre" oszthatják a videókat, így egyszerűsítve azokon belül a navigációt.

A vállalat már áprilisban elkezdte tesztelni a funkciót, amely kapcsán rendkívül pozitívak voltak a felhasználói visszajelzések, így azt a cég mostantól élesben is elérhetővé teszi a szolgáltatás felületén. A Video Chapters akkor vethető be, ha a készítők legalább három, 10 másodperces, vagy annál hosszabb szakaszra osztanák videóikat. Az első fejezet értelemszerűen a videó elején kezdődik, innentől a fenti kritériumokhoz igazodva tetszőlegesen tagolhatják azt az adott csatorna kezelői. Az egyes szakaszoknak külön címek is adhatók.

A nézők a videó lejátszási csúszkáján láthatják a különböző fejezetek elosztását, az egérmutatót a különböző szakaszok fölé tartva pedig azok előnézete mellett címük is megjelenik. Mobilon csúszka mozgatása közben a fejezetváltásra rezgő visszajelzés is figyelmeztet - már csak azért is, mert a kisebb kijelzőkön a felhasználó ujja könnyen eltakarhatja a fejezethatárokat a navigációs sávon.

A megoldás élesedésével persze nem érdemes arra számítani, hogy minden feltöltött videóban kapásból megjelennek a fejezetek, hiszen azokat a készítőknek manuálisan kell beállítani, amit jó eséllyel nem fognak minden tartalmukra visszamenően megtenni - az újonnan feltöltött videóknál viszont már most sok helyen látni, hogy a csatornák gazdái aktívan használják a funkciót. A Video Chapters élesítését a YouTube már valamennyi platformon megkezdte, a funkció így rövidesen asztali felületen, illetve az iOS-es és androidos alkalmazásban is mindenki számára elérhetővé válik.