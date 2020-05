Magyarországra is jön a Honor MagicBook 15

Magyarországra is megérkezik a Honor MagicBook 15 notebookja: a hivatalosan tavaly novemberben, Kínában leleplezett készülék május 20-tól lesz itthon is kapható. A cégnek most különösen fontos, hogy az okostelefonok mellett más termékkategóriákban is meg tudja vetni lábát térségünkben, hiszen nem csak a Huaweire az Egyesült Államok által kirótt szankciók, de más gyártókhoz hasonlóan a globális koronavírus járvány is nehezíti helyzetét a piacon.

A napokon belül itthon is megjelenő MagicBook 15 nevéből sejthetően 15,6 hüvelykes kijelzővel érkezik, Full HD felbontással, a matt panel továbbá kékfény-szűrési képességekkel érkezik - mindezt kifejezetten vékony, 5,3 milliméteres kávákkal. Ezt ahogy már többek között az anyacég Huawei eszközeinél is láthattuk, a webkamera lenyírásával érte el a gyártó, azt a panel felső széle helyett a funkcióbillentyűk sorában egy felnyitható gomb alá rejtette, az F6 és az F7 között. Ez utóbbi nem csak helyet spórol, de biztonsági szempontból is előnyös, miután használaton kívül fizikailag is eltakarja a szenzort. Az eszközön a bekapcsológombba építve ujjlenyomat-olvasót is találunk.

A fém készülékházban egy AMD Ryzen 5 3500U APU teljesít szolgálatot. A tavaly bejelentett lapka négy Zen+ magot tartalmaz, 2,2 gigahertzes alap- és 3,8 gigahertzes csúcsórajellel, illetve Radeon RX Vega grafikát, amely 8 CU-ja 1200 megahertzes frekvencián dolgozik. Ehhez 8 gigabájt, dual-channel DDR4 RAM párosul, egy 256 gigabájtos NVMe SSD mellett. A széleken egy HDMI aljzat, illetve két hagyományos USB port található, egyik USB 3.0, másik pedig USB 2.0 támogatással. Emellett egy a töltésre is szolgáló USB-C csatlakozó és egy 3,5 milliméters jack is elfért a készüléken.

A MagicBook 15 egy 42 Wh teljesítményű akkut kapott, amely nagyjából 8 óra üzemidőt ígér, és teljesen lemerült állapotból fél óra alatt 53 százalékra tölthető a mellékelt 65 wattos, USB-C töltővel. A készülék 16,9 milliméter vékony és 1,53 kilogrammot nyom. A MagicBook 15 Windows 10 rendszerrel lesz kapható, szürke, "Space Gray" kivitelben, az eMAG és az Extreme Digital kínálatában, hazai ajánlott fogyasztói ára pedig egészen barátságos, bruttó 219 ezer forint lesz.