Közös vezetés alá költöznek a Google kommunikációs appjai

Ismét megpróbál rendet tenni üzenetküldő és videochat alkalmazásainak káoszában a Google: a keresőóriás kommunikációs termékeit egy közös fejlesztőcsapat alá rendezi. Ezzel a Hangouts, Google Meet, a Google Chat, a Messages és a Duo is Javier Soltero vezetése alá kerül, aki tavaly októberben csatlakozott a vállalathoz, akkor a G Suite igazgatójaként. Soltero kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik a kommunikációs megoldások terén, népszerű Acompli emailkliens létrehozása is az ő nevéhez fűződik, amelyet a Microsoft vásárolt fel 2014-ben, majd húzta fel rá Outlook alkalmazását.

Az eddig külön csapatok által fejlesztett termékek közös ernyő alá vonása nem jelenti, hogy maguk az alkalmazások is rögtön összeolvadnak - ezt Soltero a The Verge-nek nyilatkozva is megerősítette. Bizakodásra adhat okot mindenesetre, hogy az igazgató a vállalati termékpaletta átláthatóságán is gyorsan javított, a Hangouts Videót és a Hangouts Chatet Google Meetre és Google Chatre átnevezve, várakozásai szerint ugyanakkor a konzumer fókuszú szolgáltatásoknál nem lesz ilyen pörgős az alkalmazások közös nevezőre terelése.

Soltero a következőkben a Google Chrome és Android üzletágakért felelős igazgatója, Hiroshi Lockheimer alatt dolgozik majd. Lockheimer a lapnak arról beszélt, nem feltétlenül rossz, hogy a vállalat párhuzamosan több kommunikációs alkalmazást is kínál, ha azok különböző célokat tudnak szolgálni. Azt ugyanakkor az igazgató elismerte, a múltban a cég kínálata nem igazán volt áttekinthető - elég az Allo chatalkalmazásra gondolni, amellyel a cég ugyancsak "egységesíteni" próbálta kínálatát, végül azonban csak plusz egy chatapp lett a vállalat termékei között, amelyet nem egész két év után a cég le is állított. A jövőre vonatkozóan mindenesetre Lockheimer szerint jóval koherensebbek a Google tervei.

Ezen tervek részleteiről a cég egyelőre nem beszélt, a csapatok összevonása ugyanakkor igazodik azokhoz a pletykákhoz, melyek szerint a Google egy új, egyesített vállalati kommunikációs megoldáson dolgozik a G Suite zászlaja alatt, amelyben a Google Chat mellett a Meet, a Drive és a Gmail funkciói is megjelennének. Egy hasonló, összetett kollaborációs alkalmazással a cég hatékonyabban szállhatna versenybe az olyan rivális megoldásokkal, mint a koronavírus járvány miatti globális távmunkának hála szárnyaló Microsoft Teams vagy a Slack. Ráadásul vállalti termékeit a cég a konzumer szegmens felé is egyre inkább megnyitni látszik, a Meetet nemrég mindenki számára ingyenessé tette, annak használatához csak egy Google fiókra van szükség.