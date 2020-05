Páneurópai koronavírus hackathonon is taroltak a magyar fejlesztők

A hazai Hack The Crisis után a nemzetközi színtéren is bizonyítottak a magyar fejlesztők a koronavírus járvány okozta krízishelyzet orvoslását célzó projektjeikkel: két magyar csapat is kategóriagyőztes lett az április 24-26 között tartott, páneurópai EUvsVirus hackathonon, összesen pedig négy hazai formáció mehet tovább a május végén rendezett Matchathonra, amelyen megoldásaikat a különböző szegmensekből érkező végfelhasználóknak mutathatják be. A teljesítmény annak fényében még látványosabb, hogy a megmérettetésen összesen több mint 20 ezer résztvevő csapattag indult, ennek pedig nagyjából egy százaléka, mintegy 200 fő volt magyar - mégis a díjak több mint 30 százalékát söpörték be.

A korábbi Hack the Crisis hackathonok szervezői, illetve az Európai Innovációs Tanács által szervezett EUvsVirust az hazai Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Design Terminállal együttműködve nemzeti kurátorként támogatta. A hat fő győztes között tehát két magyar csapat is ott volt: az egészségügyet célzó megoldásokat tömörítő Health & Life kategória aranyérmét a Team Discover, a krízishelyzetben a vállalkozásokat segítő kezdeményezéseket gyűjtő Business Continuity kategóriáét pedig a Linistry vitte el.

FELTURBÓZOTT DIAGNOSZTIKA

A Team Discover csapata egy a kórházi dolgozók munkáját segítő diagnosztikai headsetet fejleszt, amellyel drasztikusan felgyorsítható a páciensek állapotának ellenőrzése - a csapat már a magyar Hack the Crisisen is díjazott volt. Az egyszerűen használható eszközt a betegnek elég felvenni, az pedig automatikusan megméri a testhőmérsékletét, véroxigén-szaturációját, illetve a légzésszámát, az adatokat pedig egy központi szerverre továbbítja. Itt a mért adatok áttekinthetők és elemezhetők, illetve értesítések beállítására is lehetőség van bizonyos értékek elérése esetén, így az egészségügyi dolgozók gyorsan reagálhatnak, ha egy-egy beteg állapota romlásnak indulna.

Team Discover - #EUvsVirus Health & Life WINNER Még több videó

A megoldás a még nem intenzív osztályon fekvő betegeket célozza, akiknél a nővérek átlagosan páciensenként 5 percet töltenek el a fenti mérésekkel - a Team Discover headsetével a csapat szerint ennyi idő alatt akár 100 beteg értékei is ellenőrizhetők. Az eszköz ráadásul nem csak felgyorsítja a munkát, de biztonságosabbá is teszi azt, miután a nővéreknek nem kell egy helyen tartózkodni a betegekkel, illetve a sok helyen egyébként is hiánycikknek számító védőfelszereléseket sem kell használniuk. A csapat a teljes mértékben használható prototípust 48 óra alatt rakta össze, annak költsége mindössze 21 euró volt - ez az összeg pedig a sorozatgyártással tovább csökkenthető.

SORBAN ÁLLÁS OTTHONRÓL

A Business Continuity, vagy üzletfolytonosság kategória győztese az ugyancsak hazai Linistry lett, amelynek terméke a fizikai sorban állást spórolná meg felhasználóinak. A budapesti székhelyű, kétéves startup termék már most világszerte több milliós felhasználóbázissal rendelkezik, az krízishelyzetben pedig különösen hasznos lehet.

Linistry EUvsVirus Pitch Még több videó

A megoldás célja, hogy úgy csökkentse a különböző üzletekben, bankfiókokban, ügyfélszolgálatokon vagy akár rendelőkben tartózkodók számát, hogy közben a helyiségek előtt se alakuljon ki hosszú sor. A Linistry ehhez egy online elérhető, digitális jegyrendszert használ, amelyen az adott üzlethez vagy egyéb egységehez navigálva, virtuális sorszám húzható - a rendszer értesítéssel jelez, ha az boltban az adott sorszám következik. A szolgáltatással nem kell az üzlet előtt várakozni, elég akkor odaérni, mikor az ügyfél ténylegesen sorra kerül, belépni pedig a kapott digitális jeggyel van lehetőség. A rendszerrel könnyen számon tartható, hányan tartózkodnak a boltban - az online sorszámhúzáskor pedig a vállalatoknak lehetőségük van webshopjaikat is felajánlani a vásárlóknak, akik így akár teljesen meg is spórolhatják az utat az adott üzletbe.

A Linistry terméke egy nap alatt üzembe helyezhető, a cég eddigi négymillió ügyfelével szerzett tapasztalatai alapján pedig az üzletekben történő fizikai kontaktusok számát 70-90 százalékkal tudja csökkenteni. Emiatt a fertőzésveszély 60 százalékkal csökken, miközben a boltok is megőrizhetik bevételeiket.

KÉT RÁADÁS MAGYAR SIKER

Hasonló megoldást (is) kínál a NoCrowd mobilalkalmazás, amely neve a hazai Hack the Crisis hackathon díjazottjai közül is ismerős lehet, és amelynek csapata a fenti két díjazotthoz hasonlóan továbbjutott a május végi Matchathonra. A NoCrowd ugyancsak lehetőséget ad digitális sorszámhúzásra, emellett a felhasználók földrajzi pozíciójuk megosztásával követhetővé tehetik, épp melyek a zsúfolt területek, mely helyeket érdemes elkerülni, így segítve a távolságtartást a potenciális fertőzések visszaszorítása érdekében.

Szintén ott lehet a május 23-25 között tartott Matchathonon a MassVentil projekt csapata, akik egy moduláris tömeglélegeztető rendszer prototípusának fejlesztésén dolgoznak, amely nagy számú, akár ötven vagy több kritikus állapotú koronavírusos beteg egyszerre történő lélegeztetésére használható. A projekt az Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központjában (EKIK), valamint Neumann János Informatikai Karán született, azt a fejlesztők a hagyományos kórházak mellett akár tábori kórházakba vagy egyéb, gyorsan felállított egészségügyi ellátóközpontokba szánják.