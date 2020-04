Vihar előtti csend az Alphabet idei első negyedéve

Egészséges növekedésről számolt be a Google-anyacég, márciusban azonban már érezte a koronavírus járvány miatti visszaesést - a következő hónapok kilátásai pedig még borúsabbak.

Közzétette idei első negyedéves pénzügyi eredményeit a Google anyacégeként is működő Alphabet: bár a globális koronavírus járvány a cég kulcsszegmensének számító online hirdetési piacot is megviseli, a Q1-ben a Google így is jól tudott teljesíteni - a cég öröme azonban nem lehet felhőtlen, hiszen a járvány negatív hatásainak zöme várhatóan majd csak a következő negyedévekben bontakozik ki, amelyek kilátásai korántsem olyan fényesek, mint a március 31-gyel lezárult időszak esetében.

A REKLÁMOK HASÍTANAK - EGYELŐRE

A cégóriás összesen mintegy 41,2 milliárd dolláros bevételről számolt be az idei Q1-ben, ez 13 százalékkal több a tavalyi év hasonló időszakában jelentett összegnél. Ehhez több mint 6,8 milliárd dolláros profit párosul, ami vékony, 2,7 százalékos éves növekedést jelent. A bevétel oroszlánrészét szokás szerint a reklámok hozták, a Google hirdetési üzletága összesen közel 33,8 milliárd dollárt termelt - csaknem 10,4 százalékkal többet, mint 2019 első negyedében. A vállalat a közelmúltban a YouTube hirdetéseiből származó bevételre is elkezdett kitérni negyedéves jelentéseiben: a fenti összegből a videómegosztó felületén futó reklámok 4,04 milliárd dollárért feleltek, vagyis mintegy 33 százalékos éves szintű növekedést produkáltak.

A hirdetések forgalma ugyanakkor főleg az év első két hónapjában volt erős, ahogy azt a cég vezérigazgatója, Sundar Pichai is elmondta, márciusban a vállalat már számottevő visszaesést tapasztalt a bevételekben. A cég a következő időszakban is gyengülésre számít. Ezzel együtt Ruth Porat, a vállalat pénzügyi vezetője szerint a járvány miatt otthon maradó felhasználóknak hála nőtt a Google termékeinek használata, noha ez főleg az olyan, távmunkát segítő megoldásoknak köszönhető, mint a G Suite, vagy a videokonferenciákhoz használt Meet, amely mára napi 3 millió felhasználóval növekszik.

PÖRÖG A FELHŐ

A felhős divízió, azaz a Google Cloud látványos ugráson van túl: az idei Q1-ben 2,78 milliárd dollár bevételt hozott az Aphabetnek, ez több mint 52 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt. A "Google egyéb" néven emlegetett szegmens is rendkívül tempósan hízik, az első negyedévben több mint 4,4 milliárd dollárt bevételt hozott a cégnek, 22,5 százalékkal múlva felül az egy évvel korábbi számokat. A Google ebbe a csoportba sorolja többek között a YouTube hirdetéseken felüli bevételeit, illetve a hardvereladásokból befolyó összegeket is, a Pixel telefonoktól a Chromebookokon át az okosotthon-kiegészítőkig.

A cég "moonshot" kezdeményezéseit is tömörítő "Other Bets" kategória bevételei 21 százalékkal alulmúlták az egy évvel korábbi számokat, így 135 millió dollárnál álltak meg - ehhez pedig számottevő, 1,1 milliárd dolláros üzemi veszteség párosul. Miután azonban jelentős részben kísérleti projektekről van szó, ez nem jelent váratlan kiesést a cégnek. Ide tartoznak többek között a Loon internetszóló ballonok, és a Wing csomagszállító drónok is, akárcsak a vállalat önvezető autós divíziója, a Waymo. A projektek önálló számait ugyanakkor a Google továbbra sem közölte.

A második negyedévben a vállalat lassulásra számít, ezt Porat is megerősítette, aki szerint nehéz időszak vár a Google hirdetési üzletágára. Erre a Google is igyekszik időben felkészülni marketingköltéseinek visszanyesésével, illetve az új alkalmazottak felvételének lassításával, vagy időszakos befagyasztásával.