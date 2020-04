Már nyilvánosan elérhető Google Cloud Healthcare API

Az egészségügyi szervezeteket célzó API többek között gépi tanulással támogatott, biztonságos adatfeldolgozást és a szegmensben használt rendszerek közötti egyszerű átjárhatóságot ígér.

Nyilvánosan elérhetővé tette Cloud Healthcare API-ját a Google: a megoldással a Google Cloudra építő egészségügyi alkalmazások közötti adatmegosztás, illetve -feldolgozás válik egyszerűbbé, ami a koronavírus járvány okozta krízishelyzetben nagy segítséget jelenthet az egészségügyi szervezetek számára. A szolgáltatás számos egészségügyi rendszerből képes adatok befogadására, amelyek elemzését gépi tanulási algoritmusokkal segíti, mindezt valós időben, könnyen skálázható környezetben.

Az API segítségével az egészségügyi szolgáltatók egyszerű, REST alapú végpontokon keresztül használhatják a begyűjtött információkat. A Google egy menedzselt, skálázható környezetet biztosít, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) megfeleléssel, amelyre számos klinikai és egyéb analitikai alkalmazás felhúzható. Az interfész egy sor adatvesztés-védelmi irányelvet, azonosságkezelési és titkosítási megoldást is tartalmaz, az ügyfeleknek pedig lehetőségük van meghatározni, adataikat a keresőóriás melyik felhőrégiójában tárolják.

Ahogy a Venturebeat is kiemeli, a Cloud Healthcare API egy sor kapcsolódási pontot biztosít a streaming adatfeldolgozáshoz a Google termékeiben, a Dataflow-tól, a BigQueryn és az AI Platformon át a Lookerig. Mindehhez automatizált identitás-elrejtő képességek is párosulnak, amelyekkel a személyes adatok felismerhetetlenné tehetők, így a begyűjtött információk biztonságosan használhatók fel az analitika mellett gépi tanulási modellek betanításához is, illetve külső felekkel is megoszthatók, megtartva a páciensek magánszférájának védelmét.

A Google Cloud Healthcare API-t már most több nagy szervezet használja, a korai partnerek között a Mayo Clinic is ott van, amely már tavaly óta támaszkodik az interfészre klinikai adatainak tárolásához és a rendszerei közötti átjárhatóság biztosításához. Az API mellett a Google több más, az egészségügyben dolgozó vállalatokat, szervezeteket célzó megoldást is bejelentett, mint a páciensekkel Google Meeten keresztül történő orvosi egyeztetések lehetősége, illetve az egészégügyi adatok tárolása a G Suite-ban, Google Docs, Sheets vagy egyéb formátumban - persze a HIPAA-nak megfelelő biztonsági feltételek mellett.