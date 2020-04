Visszaélhetett külső kereskedőinek eladási adataival az Amazon

A cég korábbi dolgozói szerint az információkat a cég saját termékeinek fejlesztéséhez használta.

Illetéktelenül használhatta fel a platformját használó, külső kereskedők eladási adatait az Amazon - derül ki a The Wall Street Journal jelentéséből. A lap több mint húsz, a cégtől már távozott, illetve egy jelenleg is az Amazon kötelékében dolgozó alkalmazott beszámolójára hivatkozik, akik szerint a kereskedők eladásairól begyűjtött adatokat a vállalat saját rivális termékeinek fejlesztésére vetette be.

Noha a lap forrásai szerint a cégnél most is és korábban is érvényben voltak a hasonló gyakorlatokat tiltó irányelvek, azok betartatására már nem fordított nagy hangsúlyt a vállalat - az egyik korábbi alkalmazott szerint annyira nem, hogy a rivális kereskedők adatainak felhasználását a dolgozók a céges meetingeken nyíltan megvitatták. Persze az alkalmazottak tisztában voltak vele, hogy tevékenységük szembemegy a cég irányelveivel, az Amazon saját márkás termékeiből származó eladások maximalizálása fontosabb szempontnak bizonyult.

A jelentés alapján a dolgozók az egyes termékekhez tartozó összesített eladásokat, a hozzájuk kapcsolódó marketingköltéseket és szállítási költségeket, illetve azt is követték, az Amazon mennyit keresett az egyes eladásokon. Amennyiben a felelős menedzserek nem fértek hozzá az nem nyilvános információkhoz, az Amazon üzleti elemzőihez fordultak segítségért, a kért adatokat tartalmzó jelentések formájában.

A The Verge is megkereste az Amazont az ügyben, a kereskedelmi óriás válaszában azonban tagadta, hogy a kereskedők privát adatait saját termékeinek fejlesztéséhez használta volna. Ahogy a cég fogalmaz, más kereskedőkhöz hasonlóan az ügyfélélmény javításához követi az online felületéről származó adatokat és az eladási információkat, ugyanakkor alkalmazottainak szigorúan tiltja, hogy a nem nyilvános, eladóspecifikus adatokat használják annak meghatározására, hogy mikor, milyen Amazon termékeket érdemes piacra dobni. Bár a cég elutasítja a vádakat, az ügy kivizsgálására belső vizsgálatot indít.