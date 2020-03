Értékesíti eladó nélküli üzleteiben használt technológiáját az Amazon

Az Just Walk Out üzletek a jövőben több áruházlánc logója alatt is feltűnhetnek.

Egyre több áruházból tűnhetnek el a pénztárak, legyen szó önkiszolgáló, vagy hagyományos kasszákról: az Amazon értékesíteni kezdi eladó nélküli élelmiszerboltjaiban használt technológiáját, amellyel kapcsolatban már több partnerrel is aláírt megállapodásokat.

A cég a Reutersnek nyilatkozva beszélt a "Just Walk Out" néven hirdetett technológiáról, amelyet Amazon Go üzleteiben az elmúlt években már élesben is tesztelt. Utóbbiakkal ellentétben azonban a vásárlóknak nem egy alkalmazást kell majd használniuk az Amazon technológiájára építő külső partnerek üzleteiben, helyette bankkártyájukat kell leolvasniuk a bejáratnál elhelyezett beléptetőkapuknál.

Ezután a rendszer folyamatosan figyeli, hogy az ügyfél milyen termékeket tesz a polcokról saját kosarába, azokat pedig a virtuális bevásárlókosárhoz is automatikusan hozzáadja - ehhez egyebek mellett a mennyezetre rögzített kamerákat, illetve a polcokba épített súlyérzékelőket használ. Mikor a vásárló kilép a boltból, a végösszeget a rendszer a belépéskor megadott kártyára terheli. Nyugtát az email cím előzetes megadásával kérhetnek a felhasználók, az erre a célra kihelyezett kioszkoknál. A megadott címet az Amazon automatikusan a belépéshez használt bankkártyához köti és bármely Just Walk Out üzletben történő vásárlás után automatikusan elküldi rá a nyugtát.

A megoldáshoz a hét minden napján éjjel-nappal hívható ügyfélszolgálat is tartozik majd, ha a vásárlóknak problémája akadna az elszámolásokkal, vagy egyéb kérdés merülne fel. A szolgáltatás pontos üzleti modelljét és az Amazon nem közölte, a cég fizikai bolti technológiákért felelős alelnöke Dilip Kumar a Returesnek mindössze annyit mondott, az árazást egyedi megállapodások alapján határozzák meg.

Fontos kérdés lehet továbbá, hogy a vásárlókra vonatkozó adatokat, mint azok becsült kora, neme, mozgása az adott üzletben, és persze kosarának tartalma, az Amazon rendszere gyűjti-e, illetve ha igen, megosztja-e az adott üzlettel, például egyedi ajánlatok kiszórására vagy hirdetések pontosabb targetálására. Kumar ezzel kapcsolatban mindössze annyit közölt, az Amazon tiltja, hogy a rendszerrel gyűjtött adatokat a Just Walk Out boltok támogatásán kívüli más célokra is felhasználják. Bár az Amazon alapvetően white label konstrukcióban gondolkozik, a beléptetőrendszer kijelzőjén a "Just Walk Out technology by Amazon" a felirat várhatóan minden partnernél megjelenik majd.