Telepíthető az Android 11 harmadik Developer Preview kiadása

Az előző fejlesztői kiadásokat futtatók OTA frissítésként is megkapják az új verziót.

Harmadik Developer Preview kiadásához ért az Android 11, amely számos bugjavítást, illetve a fejlesztőket célzó funkciókat hoz. Miután továbbra sem napi használatra szánt rendszerről van szó, a vállalat azt szokás szerint manuális telepítéssel teszi elérhetővé a támogatott modellekre - ugyanakkor akik már egy korábbi Developer Preview buildet futtatnak, OTA frissítés formájában is megkapják majd a rendszert.

Az új verzióval többek között az Android 11-en korábban debütált API frissül, amely kifejezetten annak meghatározásában segít, hogy egy adott alkalmazás éppen miért záródott be - legyen szó felhasználói műveletről, összeomlásról, vagy egyéb okokról. Az API-t most a fejlesztői visszajelzések alapján tovább csiszolta a Google, így még pontosabb visszajelzéseket ígér. A rendszer emellett a memóriahibák detektálására szolgáló GWP-ASan eszközzel is kiegészül, amely a platformbinárisokban és a rendszeralkalmazásokban alapértelmezetten aktív, illetve a fejlesztők tetszés szerint saját alkalmazásaiknál is bekapcsolhatják.

A Google az ADB (Android Debug Bridge) sebességét is alaposan felturbózza, új, ADB Incremental névre hallgató eszközével - ez utóbbi különösen a játékfejlesztőknek jöhet jól, akik méretes APK-kat telepítenek ADB-n keresztül. A vállalat ígérete szerint az ADB Incremental segítségével a PC-ről történő alkalmazástelepítések akár tízszer gyorsabbak lehetnek. Egyelőre a megoldás csak a Pixel 4 és Pixel 4XL modelleken működik, az Android 11 éles rajtjára azonban a vállalat minden a rendszerrel érkező telefonon támogatja majd azt.

Az ADB használata WiFin keresztül is egyszerűbb lesz, ami a notebookokon egyre karcsúsodó csatlakozópaletták mellett sok fejlesztőnek könnyebbséget jelenthet. A frissülő vezeték nélküli debugging a korábbi TCP/IP megoldással szemben nem igényel kezdeti vezetékes beállítást, illetve menthetők a korábban létesített kapcsolatok is. A keresőóriás minden fejlesztőt arra buzdít, ha még nem tette, kezdje el tesztelni alkalmazásait az új rendszeren, a támogatott eszközök, azaz a Pixel 2, 3, 3a, 4, valamint azok XL verziói valamelyikén, vagy az Android Emulátorban.