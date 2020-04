Milliárdok számára nem opció a kontaktkövető alkalmazás

A populáció jelentős részét nem tudják megvédeni azok a nyomkövető alkalmazások, melyeken több kormány, illetve cég dolgozik jelenleg is, illetve dolgozott az elmúlt hetekben - hívja fel a figyelmet több szakember is. Mind közül az egyik legígéretesebbnek számító rendszert az Apple és a Google fejleszti közösen, s mint olyan, ezzel gyakorlatilag a teljes okostelefonos ökoszisztémát lefedik a cégek, ám így is milliárdok lehetnek, akik számára egy ilyen alkalmazás nem opció a megelőzésre, nem beszélve azokról, akik egyáltalán nem rendelkeznek okostelefonnal.

A két említett cég, illetve más szervezetek által fejlesztett kontaktövető appok közös ismérve, hogy többségében a Bluetooth szabvány 4.0-s verziójával érkező Bluetooth Low Energy (BLE) technológiára építenek. Az okostelefonok ezt a megoldást használva bocsátanak ki magukból folyamatosan olyan azonosítójeleket, melyeket más, a szabványt szintén támogató készülékek bizonyos távolságból képesek szkennelni. Az egyébként teljes anonimitást ígérő appok ez alapján képesek megállapítani, ha fertőzött személlyel került kapcsolatba a felhasználó és ez alapján riasztást küldeni.

Csakhogy a jelenleg használatban lévő okostelefonok mintegy negyede nem támogatja a BLE működést, emellett mintegy 1,5 milliárd olyan mobilozó élhet világszerte, aki nem használ okostelefont - áll a Counterpoint Research becslésében. Ráadásul ezek a mobilhasználók többnyire az eleve veszélyeztetettebb korcsoportból, vagyis az idősebb korosztályból kerülnek ki.

Kutatók ezzel együtt rámutatnak, hogy a technológiai korlátok dacára a kontaktkövető alkalmazások használata így is jelentős mértékben hozzájárulhat a jövőben ahhoz, hogy a COVID-19 fertőzés és más, hasonló lefolyású járványok görbéjét ellaposítsa.

A kontaktkövető alkalmazások hatékonysága kapcsán felmerülő további kihívás, hogy a felhasználókat hogyan vegyék rá a fejlesztők a platformok használatára. Szakértők szerint minél több okostelefonon van ott lehetőleg ugyanaz a kontaktkövető applikáció, annál hatékonyabban működhet egy ilyen rendszer, amire garancia lehet, ha két olyan óriáscég áll a platform mögé, mint az Apple és a Google. Egyes kormányok ugyanakkor saját utat járnak, illetve Európának sem tetszik, hogy a két amerikai tech óriás európai mobilozók százmillióinak bárminemű követésére alkalmas technológiát fejleszt.

Eközben az uniós tagállamok - túlnyomó részt német koordinációval - is fejlesztik közös kontaktkövető platformjukat, melyre a kormányok egységes alapokra építkező, ugyanakkor szuverén applikációkat építhetnek.