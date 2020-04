Ismét barátságos áron hoz csúcsteljesítményt az új iPhone SE

Az iPhone 11 Próból megismert vas költözik az iPhone 8 házába - itt az Apple eddigi legjobb ár-érték arányú okostelefonja.

A hónapok óta csordogáló pletykák után végre megérkezett az Apple régóta várt, új iPhone SE készüléke. A gyártó őszi csúcsmodelljeinél jóval barátságosabb árcédulát viselő okostelefon elnevezése változatlan maradt a 2016-ban bemutatkozott, első SE modellhez képest - a készülékház azonban számottevően nagyobb lett. A korábbi, iPhone 5-tel megismert formavilágot és apró, 4 hüvelykes kijelzőt most az iPhone 6-tal debütált, majd az iPhone 8-cal egy kissé módosult dizájn, illetve 4,7 hüvelykes panel váltja. A már 2014 óta ismert vonalvezetés mögött ugyanakkor kifejezetten izmos vas dolgozik, ahogy a korábbi SE generáció, az új modell is megkapta az Apple aktuális csúcsprocesszorát.

Noha az új iPhone SE megnőtt elődjéhez képest, a 4,7 hüvelykes panel mai viszonylatban továbbra sem mondható nagynak - a készülék így kifejezetten népszerű lehet a kisebb eszközök kedvelői körében, akiket az okostelefon-piac manapság nem igazán szolgál ki. Az LCD panel felbontása 1334x750 pixel, ez 326 PPI-s pixelsűrűséget produkál, ugyanezt az értéket láthattuk az iPhone 8 esetében is. A panel az Apple True Tone technológiáját is támogatja. A kijelző alatt ott van az iPhone X modellekről már száműzött Touch ID ujjlenyomat-olvasó, Face ID, azaz arcfelismerés nincs a készüléken.

Az okostelefonban a többek között az Apple jelenlegi csúcstelefonjából, az iPhone 11 Próból is ismert A13 Bionic processzor dolgozik, a kis készülék így a retró megjelenés dacára rendkívül ütős teljesítményt ígér. Azt egyelőre nem tudni, ehhez pontosan mennyi RAM párosul, tárhelyopciókból viszont 64, 128 és 256 gigabájtos variánsok érhetők el.

Az iPhone 8-at idéző hátlapon egyetlen kamera figyel, egy 12 megapixeles szenzorról van szó, amely optikai képstabilizációval is kiegészül - ezt jó eséllyel ugyancsak az iPhone 8-tól örökölte az új modell, persze megspékelve az Apple új, képfeldolgozó algoritmusaival. A gyártó egészen odáig megy, hogy ez az iPhone-okban valaha megjelent legjobb egykamerás rendszer. Az előlapon egy 7 megapixeles szelfikamera található.

Az akkumulátor méretét egyelőre homály fedi, az új iPhone SE mindenesetre a vezeték nélküli töltést is támogatja. Hagyományos audio jack már erre a modellre sem jutott. A készülék LTE, Wi-Fi 6, valamint dual eSIM támogatással érkezik, így a fizikai SIM mellé egy virtuális kártya is regisztrálható a készülékhez. Szintén üdvös újítás, hogy a készülékház vízálló, egész pontosan IP67-es védettségi besorolással rendelkezik, magyarán egy méter mélységben akár fél órát is átvészel a medencébe ejtve.

A frissen bejelentett készülék egyik legnagyobb erőssége persze az árcédula, amely jócskán alálicitál a cég hasonló teljesítményű, nagyobb testvéreinek: Magyarországon a készülék 64 gigabájtos verziója bruttó 180 ezer forintért lesz kapható, a 128 gigabájtos modellért 200 ezer forintot kell kicsengetni, míg a 256 gigabájtos verzió 240 ezer forintos árcédulát kap. Az Apple csúcshardvere ilyen árazás mellett kifejezetten vonzó lehet, főleg a régebbi vonalvezetés és az egy kézben is könnyebben kezelhető panelek kedvelőinek. Az iPhone SE április 17-től előrendelhető és április 24-én kerül a boltokba. A készülék három színben, fehér, fekete és piros, "(PRODUCT)RED" kivitelben lesz megvásárolható.