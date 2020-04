Hamarosan online rajtol az idei Budapest Startup Safari!

Online térbe költözik a startup fesztivál, a kétnapos rendezvény jövő héten több mint 150 programmal várja a látogatókat.

Bár a koronavírus járvány sokakat home office-ba kényszerít, ami világszerte rengeteg konferencia és egyéb rendezvény lába alól húzta ki a talajt, a szervezők rendre gyorsan alkalmazkodnak a helyzethez és az online térbe ültetik át eseményeiket. Nincs ez máshogy az idei Budapest Startup Safari esetében sem: a jól ismert startup fesztivál 2020-ban sem marad el - sőt, már a küszöbön van, a kétnapos rendezvény április 23-24-én, a fővárosi irodák körbezarándoklása helyett most töretlen lendülettel, online várja a látogatókat, egy home conference keretei között. Az eseményen, ahogy az lenni szokott, képzések, szakmai előadások, workshopok és interaktív programok várják a résztvevőket, és a networkingre is lehetőség nyílik majd.

Idén is egy sor izgalmas hazai és nemzetközi startup, tech cég, inkubátor és akcelerátor teszi tiszteletét az eseményen, az ismert nagy nevektől, mint a Microsoft, a Netflix, a Google, a Morgan Stanley, a Prezi vagy a LogMeIn, a kisebb, feltörekvő csapatokig. A rendezők több mint százötven programmal és érdekfeszítő témákkal várják a résztvevőket. Az előadók között a világ első iPad Pro-ra készült 3D modellező szoftvere mögött álló, hazai Shapr3D csapata is képviselteti magát, Kapui Ákos (VP Engineering) arról beszél majd, hogyan lehet megfelelő mérnöki kultúrát kialakítani egy tervezőcégnél, miközben az dolgozói létszámát egy év alatt háromszorosára növeli - az előadás az alkalmazottak toborzásától a mérnöki tervezésen és a megfelelő szoftverminőségen át egészen a vezetői stratégiákig számos területre kitér majd.

Ugyancsak izgalmasnak ígérkezik Hodicska Gergely "Felhő", a Bitrise fejlesztési vezetője és Fehér Gyula, az Oktogon Ventures-alapító beszélgetése, akik a Bitrise felívelésének történetét, illetve a hazai startupok és a pénz viszonyát veszik majd górcső alá. Az online dzsemborin az is kiderül, hogyan lehet üzleti problémák megoldását gépi tanulással megtámogatni, illetve gyorsan validálni egy-egy analitikus megoldás lehetőségeit és buktatóit - mindezekről a Hiflylabs színeiben Biró Szabolcs (Head of Advanced Analytics) beszél majd. A mélyvízben a stateful serverless API-k létrehozásáról is szó lesz, a Microsofttól érkező Christian Nwamba (Senior Developer Advocate) workshopján, Sasvári Zoltán, a Studo backend fejlesztője pedig megmutatja, hogyan húzhatunk fel egy órán belül egy skálázható webappot Kotlin segítségével.

Az eseményen a fintech-nek is jut a reflektorfényből, a FintechFlow podcast panelbeszélgetése a nyílt bankolás és az azonnali fizetés lehetőségeit boncolgatja majd - és hogy utolérheti-e a hazai bankszektor a piac olyan szereplőit, mint a népszerű Revolut. Az azonnali fizetési rendszert, pontosabban annak hatását a blockchain alapú fintech megoldásokra Kazár Viktória, az Inlock COO-ja is körbejárja majd előadásában. Mindezek mellett olyan sikersztorik kulisszái mögé is betekintést kaphatnak a látogatók, mint az iPon.hu története, a Startup Safarin nyílt igazgatói ülést tart továbbá az OXO Holdings és olyan érdekes és fontos elemzések eredményeit is megismerhetik a látogatók, mint a TechEmbassy arra vonatkozó piackutatása, hogy a fejlesztőknek a jövőben lesz-e még hol dolgozniuk.

De az április 23-24-én rendezett Budapest Startup Safari természetesen rengeteg további témát is felölel, az online biztonságtól a podcastok világán át hálózatelemzésig - a részletes programért érdemes felkeresni az esemény hivatalos weboldalát. Ugyanitt már megvásárolhatók a jegyek a kétnapos rendezvényre, amelyen a részvételhez idén a kanapét sem kell elhagyni. A regisztrálók természetesen online is kérdezhetnek, bekapcsolódhatnak a beszélgetésekbe, és a két nap alatt erős tudásanyagot kaphatnak.