Itt a OnePlus 8 és OnePlus 8 Pro

Egyre inkább a prémium szegmenst veszi célba a gyártó, végre a vezeték nélküli töltés is ott van a repertoárban.

A home office-ban sem tétlenkedett a OnePlus, a vállalat lerántotta a leplet idei első csúcsmodelljeiről, azaz a OnePlus 8 szériáról. Ez az iparági trendeknek megfelelően két új készüléket takar, a OnePlus 8 és OnePlus 8 Pro formájában. A telefonok megjelenésében nem jött radikális változás, a borítás mögött azonban fontos újítások lapulnak - főként a Pro modellnél, amely a brand történetében először meghozza a régóta várt vezeték nélküli töltés támogatását.

120 HZ, HDR10+

A két modell formaterve javarészt megegyezik, azok előlapján a kijelző bal felső sarkába ütött lyukban figyel a kamera, ívelt szélű, üvegborítású hátoldalukon pedig az eszköz közepén, függőlegesen elrendezve sorakoznak a szenzorok. Méretben azért van eltérés, míg a OnePlus 8 egy 6,55 hüvelykes AMOLED panelt kapott, addig a Pro modellben nagyobb, 6,78 hüvelykes, ugyancsak AMOLED kijelző dolgozik. Előbbi képaránya 20:9, 2400x1080 pixel felbontással, utóbbié ettől egy hajszállal eltér, 19,8:9, felbontása pedig számottevően nagyobb, 3160x1440 képpont - mindkét panel megkapta továbbá a HDR10+ plecsnit is. Fontos különbség a kijelzők között a képfrissítési ráta: míg a OnePlus 8-nál ez 90 hertz, addig a 8 Pro esetében egészen 120 hertzig tekerte a potmétert a gyártó.

oneplus 8 pro

A motorháztető alatt mindkét telefonban a Qulacomm Snapragon 865 processzora dolgozik, egy darab 2,84 gigahertzes, három 2,42 gigahertzes és négy 1,8 gigahertzre állított Kryo 585 maggal. A Qualcomm X55 modemjének hála mindkét eszköz 5G támogatással érkezik. Mindehhez igény szerint 8 vagy 12 gigabájt RAM párosul, ez a OnePlus 8 esetében LPDDR4X, a 8 Prónál LPDDR5 memória. A telefonok egységesen 128 vagy 256 gigabájt UFS 3.0 tárhelyet kaptak.

oneplus 8 pro

KIKÖLTÖZÖTT A SZELFIKAMERA

A két modell között a legnagyobb különbség a hátlapi kamerarendszereknél mutatkozik meg. A OnePlus 8 Pro fő kamerájában egy 48 megapixeles Sony IMX689 szenzor teljesít szolgálatot, optikai képstabilizációval megtámogatva. Ez a OnePlus 7 Pro érzékelőjéhez képest 1,92-szer nagyobb pixelméretet hoz, ami számottevően több fényinformáció begyűjtését teszi lehetővé. Ezzel a készülék gyenge fényviszonyok mellett is érezhetően jobb teljesítményt ígér. Ultraszéles látószögű szenzor is jutott a telefonra, rendhagyó módon szintén 48 megapixeles felbontással, illetve egy 3x optikai zoomot produkáló, 8 megapixeles telefotó lencsét is találunk rajta, ez utóbbi szintén kiegészül optikai képstabilizációval. A OnePlus 8 fő kamerájának felbontása bár ugyancsak 48 megapixel, itt már a korábbi, IMX586 szenzort találjuk, ugyancsak optikai stabilizáció mellett. Az ultraszéles látószögű kamera a OnePlus 8-nál 16 megapixel, a harmadik szenzor pedig egy 2 megapixeles makró lencse.

oneplus 8

Az előlapi kamera mindkét készüléknél 16 megapixeles - a gyártó az idei modelleknél a korábban látott, motorosan kinyíló szelfikamera helyett a kijelzőbe ütött elrendezés mellett döntött, amely bár valamelyest lecsíp a felhasználható képernyőterületből, cserébe megspórolja a mozgó alkatrészeket, és a telefon belsejében is több helyet hagy - például az akkumulátornak. Utóbbi téren egyik modell sem panaszkodhat, a OnePlus 8-ban egy 4300 mAh kapacitású telep dolgozik, a Pro modell pedig egy 4510 mAh-s akkut kapott. Mindkét eszköz támogatja a 30 wattos gyorstöltést, a OnePlus 8 Pro pedig ezt végre vezeték nélküli töltéssel is megtámogatja, ugyancsak 30 watt teljesítménnyel - ez utóbbi a gyártó szerint fél óra alatt képes 50 százalékra feltölteni a teljesen lemerült készüléket. Mindehhez a készülék a fordított vezeték nélküli töltés támogatását is hozzácsapja.

oneplus 8

Az új modellek már előrendelhetők, a OnePlus 8 kisebb, 8 gigabájt RAM-mal és 128 gigabájt tárterülettel szerelt konfigurációjáért 749 eurót, míg a 12/256 gigabájtos kiadásért 849 eurót kell kicsengetni. A OnePlus 8 Pro árazása hasonló paraméterek mellett 949 és 1049 euró. Az árazás sajnos úgy tűnik kezdi elhagyni azt a sávot, amely miatt a gyártó neve az elmúlt években összeforrt a csúcsvas és a barátságos árcédulák kombinációjával, és egyre közelít a fősodorbeli versenytársakéhoz. Persze ezért cserébe a vállalat egyre kevesebb kompromisszumot is köt eszközeiben - ugyanakkor éppen a jó helyeken meghozott kompromisszumok voltak, amelyek megágyaztak a BBK Electronics szárnyai alatt működő cég népszerűségének. Úgy tűnik a cég stratégiája egyre inkább a nagy gyártókkal való direkt versengés felé tolódik.