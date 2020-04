Újabb komoly gyomrost kaphat a Huawei Amerikától

Elvághatja az Egyesült Államok a kínai Huaweit legfőbb chipgyártó partnereitől, ezzel ismét komoly csapást mérve a kínai tech óriás működésére, jóllehet a cég ezúttal is biztos benne, hogy hosszú távon nem fogja érdemben befolyásolni semmiféle amerikai szankció a működését.

Egy új intézkedéscsomaggal lényegében elvághatja az Egyesült Államok a kínai Huawei Technologiest a globális chipgyártói lánctól, annak az utóbbi egy évben kiéleződött tervnek a részeként, melynek célja, hogy a tech óriás - vele együtt a kínai technológiai ipar - nyomasztó globális térnyerését megtörje. A Trump-adminisztráció március végén olyan korlátozó intézkedésekről határozott, melyek ha életbe lépnek, rövid távon ismét komoly fejfájást okozhatnak a kínaiaknak.

A CÉL: ELVÁGNI KÍNÁT TAJVANTÓL

Az intézkedéscsomag legfőbb eleme, hogy azok a külföldi chipgyártók, melyek amerikai berendezéseket vagy technológiát használnak a gyártás során, nem végezhetnek gyártást az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelentő entitások listáján szereplő cégeknek. Erre a listára tavaly májusban került fel a kínai Huawei Technologies, mely több, kínai-amerikai partnerkapcsolat azonnali megszakadását eredményezte.

Az új intézkedések - amennyiben a tervezett formában lépnek hatályba - elsősorban a Huawei egyik legnagyobb chipgyártó-partnere, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) és a kínai cég kapcsolatára nézve járhat roppant kellemetlen következményekkel, de ahogy arra a Reuters cikke is rávilágít, az embargó hatásához hasonlóan több amerikai cég is nehéz helyzetbe kerülhet általa. Ezek a cégek (egyebek mellett a KLA, a Lam Research és az Applied Materials) a TSMC legfőbb amerikai partnerei.

A Huawei ezúttal is az eddig megszokott hidegvérrel kommentálta az új megszorító intézkedések tervezett bevezetését: A cég mobilhálózati eszközöket gyártó divíziójának műszaki vezérigazgató-helyettese, Paul Scanlan kedden a sajtónak nyilatkozva sajnálatosnak nevezte ugyan a fejleményeket, ugyanakkor hozzátette, mindez hosszú távon nem befolyásolja a cég működését.

A Huawei-t érő újabb és újabb korlátozások hatásai viszont - ahogy a mostani példa is mutatja - már jóval túlmutatnak egy szimpla amerikai embargó lehetséges kimenetelén. A cég hiába igyekszik minden fórumon azt bizonygatni, hogy az amerikai kormány alaptalan vádjaira épülő korlátozó intézkedések hosszú távon semmilyen hatást nem érnek el, az elmúlt hónapokban jól látszott, hogy a kínaiak évekig megingathatatlannak látszó pozíciói mára erősen megrogytak a gyártó egyik legfontosabb piacán, Európában.

FŐ A BIZALOM

Ennek egyik oka, hogy az uniós kormányok némelyike az amerikai diplomácia elsöprő lobbierejének hatására szigorú kvóták közé kényszeríti a kínai beszállítót, emellett már arra utaló jelek is látszanak, hogy a nagy európai távközlési multik nem feltétlenül hisznek a Huawei vezetőitől származó hurráoptimista nyilatkozatoknak. Az efféle bizalmatlanság nem túl jó ómen a küszöbön álló 5G-s tenderek során, ahol az operátorok többsége jól felfogott érdekében a biztonságra játszik még akkor is, ha ennek ára van, akár a szó szoros értelmében, akár technológiai viszonylatban.

A kínai cég saját bevallása szerint az elmúlt egy évben az amerikai exporttilalomra válaszul villámgyorsan kisöpört minden amerikai komponenst az általa gyártott eszközökből, néhány kritikus alkotóelem cseréje ugyanakkor egyáltalán nem olyan triviális. Erre jó példa, hogy még a most piacra került P40 okostelefon-szériában is található szép számmal amerikai komponens, de a bázisállomások kritikus alkotóelemeiben (RRU-k, BBU-k) is jócskán található olyan amerikai alkatrész, melyet rendkívül költséges és időigényes folyamat helyettesíteni.