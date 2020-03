Megérkezett az első 5G-képes Nokia okostelefon

A HMD Global leleplezte a Nokia 8.3 5G-t, amely globális 5G támogatást ígér.

A Nokia brand alatt is befutott az első 5G-képes okostelefon, a Nokia 8.3 5G. A HMD Global legújabb készüléke ha nem is zászlóvivő, de azért a felső kategóriát célozza, miközben az árat is igyekszik elfogadható szinten tartani - ehhez persze néhány kompromisszumra is szüksége van.

Ez ugyanakkor a dizájnban nem mutatkozik meg, a készülék megjelenésével nem igazán lóg ki az élmezőnyből: méretes, lekerekített sarkú, 6,81 hüvelykes kijelzője körül szinte egyáltalán nem találunk kávákat, egyedül az alsó élen vastagabb kicsit a keret, hogy helyet adjon a Nokia feliratnak. Az előlapi kamerát a gyártó a 2400x1080 képpont felbontású, 386 PPI pixelsűrűségű IPS panel jobb felső sarkába ütött lyukban helyezte el. Az ujjlenyomat-olvasó már nem a kijelző mögött kapott helyet, a szenzort a telefon jobb oldalán találjuk, a bekapcsológombba építve. A hátoldalt ívelt szélű üveg fedi, azon felül középen található négy szenzort tartalmazó kerek kameraplatform.

A készülékben a Qualcomm Snapdragon 765G rendszerlapkája dolgozik, amelyben egy integrált 5G modem is található. Miután a készülékbe a Qualcomm saját 5G RF front-end modulja került, azt a gyártó az első "valóban globálisan használható" 5G-képes telefonként emlegeti - a szóban forgó modul ugyanis a jelenleg elérhető konkurens megoldásoknál jóval több frekvenciasávot támogat. Ennek megfelelően a készülék várhatóan a legtöbb országban képes lesz majd az 5G hálózatokra csatlakozni.

Ami a processzor teljesítményét illeti, a Snapdragon 765G-ben egy 2,4 gigahertzes Cortex-A76 alapú Kryo 475 Prime mag, egy 2,2 gigahertzes, ugyancsak Cortex-A76-ra épülő Kryo 475 Gold mag, illetve hat darab, 1,8 gigahertzen ketyegő, Cortex-A55 alapú Kryo 475 mag dolgozik, ehhez pedig Adreno 620 GPU párosul. A vas tehát ha el is marad a Qualcomm zászlóvivő termékeitől, továbbra is korrekt teljesítményt ígér. Tárterületből 64 és 128 gigabájtos opciók közül lehet választani, előbbihez 6, utóbbihoz 8 gigabájt LPDDR4X RAM párosul.

A hátoldalon ülő "kamerakorongon" négy szenzort találunk, a fő hátlapi kamera felbontása 64 megapixel, ehhez egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű, illetve egy 2 megapixeles makro kamera is párosul. A negyedik érzékelő egy ugyancsak 2 megapixeles mélységszenzor. A kijelzőbe ütött előlapi kamera felbontása 24 megapixel. A hátlapon, ahogy a Nokia telefonoktól már megszokhattuk, a Zeiss logója is ott figyel, amellyel a HMD a kamerák finomhangolását közösen végezte.

A 4500 mAh kapacitású akku derekas üzemidőt ígér, azt USB-C aljazton keresztül van lehetőség tölteni - egyelőre úgy tűnik vezeték nélküli töltést nem támogat a készülék. Nokia 8.3 5G kék, egész pontosan "sarki fény" színben kerül piacra, a 6 gigabájt RAM-mal és 64 gigabájt tárhellyel szerelt verzió 599 eurós ajánlott fogyasztói áron, a 8 gigabájt RAM-ot és 128 gigabájt RAM-ot tartalmazó variáns pedig 649 ajánlott fogyasztói árcédulával, várhatóan idén nyáron.