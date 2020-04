Realistán számol az 5G-vel a Telenor

Nem ragadta meg azonnal a lehetőséget a Telenor Magyarország arra, hogy a hírközlési hatóság frekvenciaárverése után elindítsa saját, kereskedelmi 5G-s szolgáltatását. Az állami résztulajdonban álló, cseh többségi tulajdonban lévő távközlési vállalat versenytársaival ellentétben egyelőre nem szállt be a marketinghadjáratba sem, kérdés, milyen szerepet szán magának a szolgáltató az 5G-érában.

Múlt héten a Magyar Telekom elindította saját, kereskedelmi 5G-s hálózatát, így a Vodafone Magyarország után immár két cégnél is elérhető - igaz, egyelőre meglehetősen szűk ügyfélkör számára - az új generációs technológia rádiós oldala. A Telekom néhány tucat 5G-s cellájának bekapcsolását kiterjedt marketingkampány kíséri, melyre a Vodafone múlt héten kissé cinikus üzenetben reagált, emlékeztetve a piacvezetőt, hogy az angol tulajdonban lévő távközlési cégnél már tavaly októberben sikerült bekapcsolni az első 5G-s állomásokat.

Mindeközben a szintén tavaly októberben a magyar állam résztulajdonába került Telenor Magyarország láthatóan nem kapkodja el az 5G-s kereskedelmi hálózat rajtját, holott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) április elején lezárult frekvenciaaukciójának eredménye alapján megtehetné, hogy bekapcsolja saját állomásait. Bár korábban felmerültek olyan, hivatalosan soha nem megerősített szakmai híresztelések, hogy a Telenor a stabil műszaki háttér megteremtésével küzd, már a tavalyi tesztek során látható volt, hogy a cég meglévő beszállítópartnerével, a ZTE-vel is képes 5G-s szolgáltatást nyújtani - vagyis az indulásnak műszaki akadálya aligha lehet.

LASSAN A TESTTEL!

Ezek a tesztek most lezárultak, ahogy a hatóság az ideiglenes frekvenciaengedélyeket visszavonta a szolgáltatótól, a cég lapunk számára megküldött nyilatkozata szerint pedig rövidesen jön az éles üzem, még ha ennek eleinte nem is feltétlenül lesz akkora jelentősége, ahogy a versenytársak látják, vagy láttatni szeretnék:

A vállalat a kísérleti frekvenciáról való átállást követően – az aukción elnyert 3600MHz-es sávon – rövidesen elindítja a kereskedelmi 5G szolgáltatását, így meghatározott budapesti, győri és törökbálinti bázisállomásain is elérhetővé válik az új technológia. (...) A Telenor úgy véli, hogy az új technológia új lehetőségeket teremthet, de a hazai 4G-s hálózatok fejlettségének és kapacitás-tartalékainak köszönhetően a jelenlegi hálózatok ki tudják szolgálni a növekvő felhasználói igényeket – mint ahogy ez az elmúlt hetekben is történt a koronavírus miatt megnövekedett extra terhelés esetében. A közeljövőben az 5G technológia a 4G-vel együttesen szolgálhatja ki a növekvő igényeket, elsősorban a nagy forgalmú helyeken, de – ahogy az már a korábbi technológiaváltások során is megfigyelhető volt – az új technológia fokozatosan fogja csak átvenni a korábbi műszaki megoldások helyét, biztosítva ezzel a töretlen fejlődést.

A cég emlékeztet továbbá, hogy a most lezárult frekvenciaaukción értékesített 700 MHz-es blokkokat csak szeptember elejétől vehetik majd használatba - legalábbis országosan - a szolgáltatók. Ez a sáv lesz majd alkalmas arra, hogy az 5G-s hálózatok lefedettségét kiterjesszék az operátorok a rurális területekre is, ahol a kevésbé jól terjedő frekvenciákon gazdaságtalan lenne állomásokat üzemeltetni.

JAN Hanuš, A TELENOR MAGYARORSZÁG VEZÉRIGAZGATÓJA a cég 5G-s teszthálózatának indulásakor Győrben (fotó: hwsw)

A Telenor a hatóság árverésén a három induló szolgáltató közül egyébként a legkevesebb spektrumhoz jutott hozzá ebben a sávban. És bár pénzügyi szempontból ez volt a legértékesebb sáv a szolgáltatóknak, a 700 MHz-es második digitális hozadéksáv használatának valódi hozománya kapcsán megoszlanak a vélemények.

AZT A HÉTSZÁZÁT!

Azt még az aukción összességében legnagyobb licitösszeget fizető Telekom is elismeri, hogy a 700 MHz-es sáv eleinte inkább a 4G-s hálózatok kapacitását fogja bővíteni, ráadásul később sem lehet arra számítani, hogy ezen a frekvencián több gigabites sávszélességet tudnak majd biztosítani az operátorok. Ez a sáv helyette inkább a gépeket összekötő országos kiterjedésű infrastruktúra alapja lehet, ahol nincs szükség hatalmas kapacitásra, rövid válaszidőre viszont annál inkább (a szolgáltatók ezen a ponton előszeretettel példálóznak az önvezető autókkal).

A 700 MHz-es hálózatok üzemeltetése esetén azonban az eddig általánosan alkalmazott párhuzamos infrastruktúra-modell ilyen szűkös spektrumkerettel nem feltétlenül gazdaságos, ezért várható, hogy itt legalább kettő, de az is elképzelhető, hogy mind a három szolgáltató összefog annak érdekében, hogy befektetésük mielőbb megtérüljön.

A másik, úgynevezett úttörő 5G-s sávban 3600 MHz-es tartományban egészen mások lehetnek a lehetőségek és a motivációk, és vélhetően itt fog összpontosulni eleinte a legnagyobb verseny is. Ez a sáv a nagy lefedettség érdekében sűrűn elhelyezett állomásokat igényel, cserébe - leszámítva a milliméteres hullámhosszú spektrumot - ez is biztosítja a legnagyobb átviteli sebességet, akár 1 Gbps feletti cellánkénti összkapacitást is biztosítva.

A Telenor Magyarország az NMHH aukcióján a 3600 MHz-es sávból mindegyik versenytársánál több, összesen 140 MHz-nyi spektrumot szerzett (a Vodafone itt összesen 110, a Telekom pedig 120 MHz-nyi sávval rendelkezik a mostani árverés lezárása után). Ez a Telenor számára a jövőben összességében nagyobb mozgásteret biztosíthat új szolgáltatások bevezetéséhez, vagy új partnerek eléréséhez.

Így például a Telenor megteheti, hogy mindegyik versenytársánál több spektrumot különít el a vertikumok számára, vagyis túlnyomó részt különböző iparági célokra. De később, az 5G network slicing modell bevezetésével egyértelműen nyerhet a szolgáltató, hiszen a versenytársainál nagyobb kapacitást tud majd rugalmasan szétosztani a legkülönfélébb ügyfeleknek, kvázi dedikált mobilhálózatot biztosítva számukra - akár ideiglenes jelleggel.

KIVÁLTANI A DRÓTOT

A Telenor számára a 3600 MHz-es frekvenciasávban elnyert spektrummennyiség egy másik kiemelt felhasználási területen, a vezetékes hálózatokat helyettesítő vezeték nélküli eléréseknél (fixed wireless access, azaz FWA) is fontos szerephez juthat majd. Az operátornak ez egy új lehetőség lehet arra, hogy a vezetékes láb költséges kiépítését (akár zöldmezős beruházásokról, akár akvizíciókról van szó) megspórolva elérjen olyan otthonokba vagy irodákba, ahol a többnyire műszaki kényszerűségből ott ragadt korszerűtlen vezetékes eléréseket ki tudja váltani.

Egyelőre még a HWSW által megkérdezett független szakértők sem látnak teljesen tisztán azzal kapcsolatban, hogy a Telenor szereplése az NMHH aukcióján valójában sikeresnek tekinthető-e, illetve valóban kudarcnak számít-e, hogy a cég látszólag fontos spektrumokhoz nem jutott hozzá, vagy nem akkora kerethez jutott hozzá, mint versenytársai.

Akadnak olyan vélemények is, melyek szerint a Telenor okosan taktikázott az aukción, nem költekezte túl magát, és mégis sikerült olyan spektrumhoz jutnia, melyre hosszú távon építhet. Kérdés, hogy mi járhat a fejében Petr Kellnernek, a Telenor többségi tulajdonosának, a PPF befektetői csoport első emberének - a csoport korábban már többször kifejtette, hogy hosszú távon tényező kíván maradni a régió távközlési piacán, a Telenor Magyarország 2018-as felvásárlása pedig ennek a stratégiának a szerves része volt.