Franciaországban is korlátozzák a Huawei jelenlétét

Rövidesen Franciaországban is nyilvánossá válhat az illetékes kibervédelmi szerv azon korlátozó intézkedés-javaslata, mely alapján a kínai Huawei Technologies bizonyos eszközeit a jövőben nem lehet majd beépíteni az 5G-s mobilhálózati struktúrába. A Reuters exkluzív tudósítása szerint több, névtelen forrás is azt állítja, hogy Franciaország Nagy-Britanniához hasonlóan döntött a korlátozásokról, vagyis a rádiós hozzáférési hálózat továbbra is tartalmazhat majd Huawei eszközöket, a maghálózati elemeket viszont más beszállítóktól kell rendelniük az operátoroknak.

BRIT MINTA

Az erről szóló döntés a hírügynökség forrásai szerint már megszületett, a döntéshozatal során pedig az volt az egyik legfőbb szempont, hogy a teljes korlátozást elkerülve gondoskodjanak róla, hogy a kínaiak ne juthassanak szenzitív információkhoz az adatfeldolgozást végző maghálózati berendezéseiken keresztül. A francia kibervédelmi ügynökség, az ANSSI némi késéssel hozott döntést az ügyben, miután az operátoroktól újabb információkat kért be, emellett állítólag a brit és német társszervezetekkel is történtek egyeztetések annak érdekében, hogy a három befolyásos európai ország egységes álláspontot alakítson ki a kérdésben.

Miért érdemes belevágni az ONLINE appmenedzsment képzésünkbe? (x) Március 18-án Mobilalkalmazás-menedzsment és marketing képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A Huawei-nek Franciaországban jelenleg két nagy operátorral van kiterjedt partneri kapcsolata. A Bouygues Telecom és az SFR mobilhálózati eszközparkjának mintegy felét szállította eddig a Huawei, míg az állami többségi tulajdonban lévő France Telecom (Orange) már korábban közölte, hogy az Ericssonnal és a Nokiával közösen építi 5G-s hálózatát.

Az egyelőre nem világos, hogy a birt korlátozásokhoz hasonlóan Franciaországban is kvótát szabnak-e a rádiós hozzáférési hálózatokban (RAN) képviselhető maximális részaránnyal kapcsolatosan a Huawei számára, ugyanakkor az ANSSI-hoz közel álló források szerint erre minden esély megvan, miként arra is, hogy a stratégiai fontosságú területeken (katonai létesítmények, atomerőművek stb.) még a rádiós hálózatban sem üzemelhetnek majd a kínai gyártó termékei.

NYOMÁS ALATT

Franciaországra a korlátozó intézkedések meghozatala során komoly gazdasági, diplomáciai nyomás nehezedett. A Huawei múlt hónapban jelentette ugyanis be, hogy egy egész Európát ellátó, 5G-s berendezéseket előállító gyártóbázist építene fel az országban mintegy 200 millió eurós beruházással, jóllehet ez a kínai cég korábbi nyilatkozata alapján akkor sem kerül veszélybe, ha a francia kormány korlátozó intézkedéseket vezet be a beszállítói megállapodásokra vonatkozóan.

Eközben Franciaország egyik legerősebb szövetségese, az Egyesült Államok folyamatos diplomáciai nyomást gyakorol az országra, megpróbálva elérni, hogy legalább a nagy nyugat-európai baráti országok korlátozások helyett teljes tiltást alkalmazzanak a kínaiakkal szemben. A januári brit döntést követően az USA élesen bírálta a Johnson-kabinetet, amiért a korlátozó intézkedésekkel nem tett meg mindent a telekommunikációs hálózatok biztonságos üzemelése érdekében.