Elrajtolt a Hack the Crisis Hungary!

Közel 750 résztvevő és 80 mentor gyártja majd a hétvégén megoldásait a krízishelyzetre. A tíz nap alatt megszervezett esemény Magyarország valaha volt legnagyobb hackathonja.

Elindult a Hack the Crisis magyarországi kiadása, a 48 órás hackathon és ötletverseny vasárnap, azaz április 5-én zárul majd le, amikor kiderül, melyek voltak a koronavírus járvány okozta problémák orvosolására szánt, legjobbnak ítélt megoldások. A Hack the Crisis Hungaryra közel 750 résztvevő és 80 mentor regisztrált, és rengeteg hazai és multinacionális cég csatlakozott az eseményhez támogatóként.

Az eseményen négy fő kategóriában lehet leadni a pályázatokat, ezek a frontvonalban dolgozó kórházi dolgozók munkáját, illetve a járvány lassítását segítő megoldások, a társadalmi érintkezés minimalizálásával elszigetelődő közösségek összetartását célzó ötletek, a kibontakozó gazdasági válság orvoslására szánt fejlesztések, illetve a távoli, digitális oktatást segítő eszközök létrehozása. Az eseményre saját ötleteket is várunk, de egy sor konkrét igény is felmerült már az önkormányzatok, a járvány megfékezésén dolgozó szervezetek oldalán.

A következő két napban tehát mindenkinek sok sikert kívánunk, az eseménnyel részletei kapcsán pedig érdemes felkeresni a Hack the Crisis Hungary hivatalos Slack csatornáját, akár nézőként is, ahol az eseményt már most több mint ezer ember követi. A krízishelyzet enyhítése mellett az online rendezvény arra is remek alkalmat biztosít, hogy megmutassa mekkora potenciált jelentek Magyarország számára itt dolgozó fejlesztők és informatikai szakemberek, milyen menő dolog fejlesztőnek lenni - és a válság közepette is digitális gyorsítópályára állítani az országot!