Hivatalosan is Magyarországra érkezett a Xiaomi

A kínai óriás készülékei a mobilszolgáltatóknál is feltűnnek, és szakszervizbe is vihetjük őket.

Hivatalosan is megvetette a lábát Magyarországon a Xiaomi. Már nem csak harmadik feleken keresztül lehet megvásárolni a kínai gyártó készülékeit, azok közvetlenül a cégtől, illetve a nagy mobilszolgáltatók palettáján is elérhetők lesznek. A hazai rajt egyben hivatalos magyarországi terméktámogatást is jelent majd a készülékek mellé - a szakszervizekben ugyanakkor csak az IMEI szám alapján ellenőrzött, EU-ban forgalomba hozott telefonok lesznek javíttathatók.

A vállalat a Redmi Note 8T, illetve hamarosan a Mi Note 10 készülékekkel rúgja be a hazai rajtot. Előbbi egy méretes, 6,3 hüvelykes kijelzővel szerelt középkategóriás modell, Qualcomm Snapdragon 665 processzorral, illetve 4 gigabájt RAM-mal és 64 gigabájt, microSD-vel bővíthető tárhellyel. A készüléken egy a kategóriában kifejezetten tekintélyes, 48 megapixeles fő hátlapi kamera, továbbá egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű és egy 2 megapixeles makró kamera található, egy szintén 2 megapixeles mélységérzékelővel kiegészítve - mindezt pedig egy 4000 mAh kapacitású akku táplálja. A készülék a gyártótól jól ismert barátságos árcédula mellett lesz kapható, hazánkban bruttó 75 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron.

A később érkező Mi Note 10 modell ennél izgalmasabb, a nemrég bemutatkozott, 6,47 hüvelykes telefon ugyanis mindjárt öt hátlapi kamerát kapott, kezdve egy brutális, 108 megapixeles, optikai képstabilizációval megtoldott hátlapi szenzorral, amelyhez egy 12 megapixeles, 2x optikai zoomot, illetve egy 5 megapixeles, 5x optikai zoomot kínáló érzékelő is párosul, továbbá egy 20 megapixeles ultraszéles látószögű kamerát, és egy dedikált, 2 megapixeles makrókamrát is találunk rajta. A gyártó láthatóan nem fogta vissza magát a szenzorok oldalán, de az akkuval sem fukarkodott, a Mi Note 10-ben egy masszív, 5260 mAh kapacitású telep található.

A hardver többi része a középkategóriában mozog, a két darab, 2,2 gigahertzes és hat darab, 1,8 gigahertzre állított Kryo 470 maggal operáló Qualcomm Snapdragon 730G chip, illetve a 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt belső tárhely azonban így is korrekt teljesítményt ígér. A Mi Note 10 már jóval vaskosabb árcédulával érkezik mint a fenti modell, bruttó 200 ezer forintos ajánlott fogyasztói árával azonban így sem mondható túlárazottnak a hasonló teljesítményt felvonultató mezőny más versenyzőihez képest. A Mi Note 10 várhatóan jövő év első negyedében a Vodafone és a Telekom kínálatában is feltűnik - a Redmi Note 8T pedig már novemberben bekerülhet mindhárom szolgáltató felhozatalába.

Hazánkban a hivatalos márkaképviselet négy fővel rajtol, élén Wagner Tibor country managerrel. A Xiaomi piacrésze Közép-Kelet Európában jelenleg 16,8 százalékon áll, Magyarországon pedig harmadik legnépszerűbb okostelefon-márka - a terjeszkedésnek pedig a hivatalos jelenlét újabb lökést adhat, főleg az ünnepi szezon előtt.