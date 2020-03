Tervezőasztaltól a járvány frontvonaláig, pár nap alatt!

Hamarosan indul a Hack the Crisis hackathon magyarországi felvonása, ahol a hazai IT szakemberek tudásukkal, ötleteikkel segíthetik a COVID-19 járvány megfékezését. Jó példa azonban már a rajt előtt is akad, a Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködése alig néhány nap alatt tette hatékonyabbá a mentősök munkáját.

A koronavírus elleni küzdelemben kiemelten fontos a széles körű társadalmi összefogás, a járvány megfékezéséhez az egyének és vállalatok is hozzájárulhatnak, legyen szó akár csak megfelelő óvintézkedések betartásáról, vagy épp szakmai képességeik kamatoztatásáról a krízishelyzet orvoslása érdekében. Ezt a célt szolgálja a hamarosan rajtoló Hack the Crisis Hungary hackathon és ötletverseny, amelyen a hazai IT szakemberek számos, a járvány okozta problémára előállhatnak megoldásaikkal.

Hogy milyen ötletekkel, alkalmazásokkal lehet nevezni? Erre kiváló példa lehet a Codecool és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) együttműködése, amelynek első gyümölcsét már múlt hét óta élesben is használják a járvány frontvonalában harcoló mentőszolgálat munkatársai. A partnerség keretében a Codecool szoftverfejlesztői és végzős programozó diákjai olyan, belső hálózaton futó mobilos és webes célalkalmazásokat fejlesztenek a mentők számára, amelyek gyorsan, akár néhány nap alatt széles körben bevezethetők, és nagyban növelik a mentőszolgálat hatékonyságát.

MÁR ÉLESBEN

Az első ilyen alkalmazás múlt héten már az ország összes mentőállomásán munkába állt, annak segítségével az OMSZ folyamatosan követni tudja az állomásokon a különböző védőeszközök mennyiségének alakulását, és proaktívan meg tudja tenni a szükséges lépéseket az eszközök pótlására - a villámtempóban fejlesztett, néhány nap alatt bevezetett appnak hála szolgálat reagálóképessége is felgyorsul. Az összetett adatrögzítő felületet kínáló webalkalmazás Go backendet és React frontendet használ, elkészítéséhez pedig két fejlesztő két munkanapjára volt szükség.

Ezzel párhuzamosan már a Codecool második, az OMSZ munkatársait célzó alkalmazása is a csőben van: a néhány napon belül rajtoló app a mentőszolgálat mintegy 8000 munkatársának aktuális munkavégzési státuszát teszi valós időben követhetővé. A szolgálat vezetése így a napi jelentések helyett percre pontos adatokat kaphat a személyi állomány státuszáról, aminek hála az átcsoportosításokra vonatkozó döntéshozatali folyamatok is számottevően hatékonyabbá válhatnak. A Codecool tapasztalatai szerint egyébként a partnerség kifejezetten jól működik, az OMSZ-szel történő egyeztetés gördülékenyen ment, a fejlesztők folyamatos visszajelzéseket kaptak az első alkalmazás elkészítése során, a mentőszolgálat továbbá minden felmerülő kérdésre rögtön válaszolt.

CSAK AKARNI KELL

Ahol tehát a megfelelő akarat megvan, ott az együttműködésekből gyorsan, látványos eredmények születhetnek. A Hack the Crisis Hungary is hasonló ötleteket, gyorsan megvalósítható, a krízishelyzet enyhítését célzó megoldásokat vár. Az esemény természeseten tárt karokkal fogadja a frontvonalban dolgozó egészségügyi alkalmazottak munkáját segítő, illetve a járvány lassítását célzó ötleteket, mint az OMSZ-nál hadba álló megoldások, emellett azonban, ahogy korábban kitértünk rá, további három irányvonalat is célozhatnak a pályázatok. Ezek a társadalmi érintkezés minimalizálásával elszigetelődő közösségek segítését célzó ötletek, a kibontakozó gazdasági válság orvoslására szánt fejlesztések, valamint a távoli, digitális oktatást segítő eszközök létrehozása.

Az idén április 3-5 között rendezett, 48 órás Hack The Crisis Hungary online hackathon weboldala már éles, a felületen már lehetőség van akár csapatban, akár egyéni indulóként regisztrálni, illetve ugyanitt a mentori jelentkezések is leadhatók. Az eseménynek a krízishelyzet enyhítése mellett fontos célja, hogy megmutassa mekkora potenciált jelentenek Magyarország számára az itt dolgozó fejlesztők és informatikai szakemberek, milyen menő dolog fejlesztőnek lenni - és a válság közepette is digitális gyorsítópályára állítani az országot!