A Micron is erős forgalomra számít idén

A korábbi előrejelzésekhez, illetve az előzetes elemzői konszenzushoz képest erősebb negyedéves árbevételre számít az elsősorban memóriachipekben utazó amerikai Micron Technology Inc. A cég ezzel csatlakozott ahhoz a számos, félvezetőipari gyártóhoz, melyek a koronavírus terjedését megakadályozó social distancing intézkedések egyik legfőbb haszonélvezői, miután az általuk gyártott komponenseket olyan termékekbe szerelik, melyeket az otthoni munkavégzés vagy tanulás céljából tömegek vásárolnak ebben az időszakban.

A noteszgépek forgalmának ugrásszerű növekedése mellett a Micron által gyártott memóriachipek forgalmát a szerverpiac felfutása is erősíti, az otthoni távmunka megfelelő szintű kiszolgálásához ugyanis több cégnél elengedhetetlen az adatközponti kapacitások bővítése. A cég számára ezzel együtt kihívást jelent, hogy két ázsiai gyárát rövid ideig be kellett zárni a helyi hatóságok rendelete alapján, a termelés ezekben az üzemekben jelenleg is csökkentett kihozatal mellett zajlik. Emellett egyelőre nem lehet megjósolni azt, hogy az Egyesült Államokban, ahol a koronavírus járvány az elmúlt napokban vált igazán súlyossá, milyen gyárbezárásokra kell számítania a cégnek, cégeknek.

A Micron mellett más chipgyártók is erős keresletről számoltak be a napokban. A világ legnagyobb memóriagyártójának számító Samsung például hétfőn bejelentette, hogy a félvezetőgyártó üzletág exportvolumene mintegy 20%-kal nőtt az elmúlt időszakban. A dél-koreai kereskedelmi minisztérium a Reuters megkeresésére közölte, a szerverekbe szánt chipek eladását jelentős mértékben katalizálta a felhőszolgáltatások használata iránt megnövekedett igény, miközben a több millió távmunkás megjelenése elsősorban az amerikai és kínai piacokon jelentős mértékben fellendítette, illetve fellendítheti a szerveleadásokat.

A megnövekedett kereslet az árakat is felverheti, valamint hiányra is készülhetnek a felvásárlópartnerek: A DRAMeXchange máris az árak kis mértékű, mintegy 6%-os emelkedését jelzi a február 20-át követő időszakban, elsősorban a kínai piaci felvásárlások hatására, míg az UBS múlt heti előrejelzése szerint a DRAM-árak a második negyedévben akár 10%-kal is emelkedhetnek az előző negyedévhez képest. A szerverekbe szánt chipek, processzorok ára ennél is nagyobb, 20%-ot meghaladó mértékben emelkedhet. Az UBS szerint a DRAM-gyártók a koronavírus elvonulását követően, valamikor a jövő év harmadik negyedévében érhetik utol magukat, addig folyamatos hiány lehet a piacon DRAM-chipekből.