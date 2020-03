Beengedi a reklámokat az Apple az iOS-es push értesítésekbe

De csak a felhasználó belegyezésével. A bejelentkezési megkötések eközben szigorodnak.

Eddigi gyakorlatával szembefordulva beengedi a push értesítésekbe a hirdetéseket iOS-en az Apple. Az új lehetőségre először a 9to5mac lett figyelmes az iOS 13-mal érkező frissített, az App Store-ban való megjelenésre vonatkozó irányelvek között, amelyekben a cég az újonnan közzétett, alkalmazásokat és app verziókat érintő elvárásokat is lefekteti.

Eszerint idén április 30-tól minden új alkalmazásnak, illetve alkalmazásfrissítésnek az iOS 13 SDK-ra kell épülnie, amely olyan funkciók előtt nyit kaput mint a kiterjesztett valóság alkalmazásokhoz használható ARKit 3 vagy a gépi tanulásos Core ML 3 keretrendszerek használata vagy épp a sötét megjelenítési mód. Emellett április végére a "Sign in with Apple" funkciót is támogatniuk kell a cég platformját célzó appoknak, azaz a felhasználók hozzá kell hogy tudjanak férni Apple ID azonosítójukkal az egyes alkalmazásokhoz - akkor is, ha már van lehetőség más, például Google fiókkal történő bejelentkezésre. Mindezek mellett az Apple a fejlesztőktől elvárja, hogy az App Store-ban közzétett szoftvereik a vállalat minden jelenleg támogatott készülékével legyenek kompatibilisek, beleértve a legfrissebb iPhone 11 modelleket, illetve az iPadeket is.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

Mindezek mellett fontos változás jön a push értesítésekbe ágyazott hirdetések kezelésében: egészen mostanáig az Apple kifejezetten tiltotta azok becsempészését a felhasználóknak küldött értesítésekbe, legyen szó hagyományos reklámokról, direkt marketing eszközökről vagy promóciókról. Az új irányelvek már lazítanak ezeken a megkötéseken, a fejlesztők már küldhetnek marketingtartalmakat értesítésként - legalábbis ha felhasználók abba expliciten beleegyeztek, és bármikor lehetőségük van visszavonni is az engedélyt.

Az új szabályokkal az Apple végre saját gyakorlatához is jobban igazodik, hiszen a tiltás dacára többször is volt rá példa, hogy a vállalat saját termékeit push értesítésben promotálta - de a nagyobb webáruházaknál is előfordult, hogy erősen a hirdetés kategóriába hajló ajánlatokkal jöttek elő az értesítésekben. Az új irányelvek mindezt most átláthatóbb, szabályozottabb mederbe terelik.

A társkereső és jövendőmondó alkalmazásokkal szemben ugyanakkor egyértelműen bekeményít a cég, és csak akkor engedi be azokat az App Store-ba, ha "egyedi és jó minőségű" élményt kínálnak. A frissített irányelvekben egyébként a vállalat azt is megjegyzi, az elmúlt négy évben kiadott iOS-es Apple készülékeknek már 77 százaléka futtatja a rendszer jelenleg elérhető legfrissebb, 13-as kiadását - csak az elmúlt négy év iPadjeit nézve pedig 79 százalékon találunk iPadOS 13-at. Ennek megfelelően a fejlesztőknek is kiemelten fontos, hogy minél inkább naprakészen tartsák alkalmazásaikat, a legújabb rendszer igényeihez és lehetőségeihez igazodva.