A magyar modellel bírná jobb belátásra Európát a Huawei

Több új gyártóbázist hozna létre Európában a Huawei annak érdekében, hogy az 5G-s hálózatok kiépítését követően is megőrizze vezető pozícióját a régióban. Az Európai Unió múlt héten gyakorlatilag deklarálta, a tagországok kezébe adja a döntést azzal kapcsolatban, hogy milyen korlátozó intézkedéseket vezetnek be a magas kockázati besorolású hálózatieszköz-beszállítókkal szemben, és bár a Huawei nem tett ilyen irányú célzást, a tagállamok döntését nyilvánvalóan befolyásolhatja, hogy a vállalat mekkora összegben ruház be az adott térségben, tagországban.

szállításra készítenek elő egy huawei hálózati berendezést orbán viktor miniszterelnök és a huawei vezetőinek társaságában

E helyett a vállalat európai tevékenységéért felelős vezetője, Abraham Liu egy a héten tartott brüsszeli fogadáson arról beszélt újságírók előtt, hogy a társaság minden eddiginél jobban elkötelezett azért, hogy Európában az 5G-s hálózatok a lehető leggyorsabban és legjobb minőségben épüljenek ki. Ennek érdekében a Huawei kész arra, hogy minden, az európai piacra szánt 5G-s berendezést - legyen szó maghálózati vagy hozzáférési hálózati termékekről - helyben gyártson, vagy ahogy a cégvezető fogalmazott:

AZ EURÓPAI 5G TELJESEN EURÓPÁBAN KÉSZÜLHESSEN.

A vállalatnak jelenleg is működnek kutató- és gyártóbázisai Európában, a cég 12 EU-s tagországban 23 kutatás-fejlesztési központot és két regionális gyártóbázist üzemeltet, melyek összesen 12 ezer embernek adnak munkát. Az egyik ilyen régiós központ éppen Magyarországon található, egyben ez volt a kínai cég első EU-s gyártó- és logisztikai bázisa, illetve általánosságban az első, Kína határán kívüli gyártóközpont a világon.

Az uniós országokba irányuló beruházások élénkítése eddig jó taktikának bizonyult a Huawei részéről, elég csak a magyar példát szemügyre venni: Magyarország mindeddig kínosan ügyelt arra, hogy a kínai gyártókkal kapcsolatos diplomáciai adok-kapokba ne szálljon be. A magyar kormány hivatalos álláspontja a Huawei és egyéb, kínai IT-beszállítók által jelentett biztonsági kockázatokkal kapcsolatosan pedig mindeddig az, hogy bizonyítékok híján egyik gyártó jelenléte sem korlátozható, illetve a kabinet nem lát kockázatot a Huawei berendezéseinek használatában a magyar telekommunikációs hálózatokban.