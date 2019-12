Bejelentésáradat az Amazon re:Invent konferenciáján

Webes gépi tanulási IDE, nagyvállalati kereső, szerverprocesszor és sok más újdonság debütált a rendezvényen.

Már idei re:Invent konferenciáját megelőzően is csepegtetett újdonságokat az Amazon, a napokban elrajtolt rendezvényét pedig valóságos bejelentésözönnel indította. A cég többek között menedzselt Apache Cassandra szolgáltatásáról, gépi tanulási modellek kezelését célzó webes felületéről, nagyvállalati kereső megoldásról és friss Graviton2 processzorairól is lerántotta leplet.

ÚJ ARM-OS SZERVERPROCESSZOR

A vállalat egy sor új szolgáltatással rukkolt elő - de hardveroldalon is hozott fejlesztéseket, új generációs, ARM alapú szerverprocesszora, a Graviton2 formájában. A 7 nanométeres gyártástechnológiával készülő lapkákkal a cég - bizonyos esetekben - hétszeres teljesítménynövekedést ígér az első generációs Graviton chipekhez képest, a lebegőpontos számításokat pedig kétszer olyan gyorsan végzik el mint az elődök.

Az új processzorok 64 bites ARM Noverse magokra támaszkodnak, azokra építve pedig az Amazon új típusú EC2 instance-okat is elérhetővé tesz: az M6g és M6gd néven rajtoló megoldások általános célú, míg a C6g és C6gd számításoptimalizált instance-ok lesznek - az R6 és R6gd variánsokat pedig a cég a memóriaoptimalizációt igénylő feladatokra szánja. Az elnevezésekben a "g" jelöli a Graviton2 chipeket, a "d" kiegészítés pedig a helyi SSD-alapú NVMe tárterületet.

KENDRA A KERESŐ

Az említett, nagyvállalati ügyfeleknek szánt kereső Kendra névre hallgat, és természetes nyelvfeldolgozással, gépi tanulásra támaszkodva végezhetők vele keresések a céges tárolókban. Utóbbiakból az Amazon szerint a kereső rendkívül sokrétű palettát támogat, az S3 repositoryktól a OneDrive-on át a Salesforce-ig.

A Kendra a hozzákapcsolt tárhelyek átfésülését követően a tartalmakat indexbe rendezi, amelyből aztán a felhasználók természetes nyelvi kérdésekkel nyerhetik ki a számukra releváns válaszokat - nem kell külön formulákat megtanulni, vagy csak a kulcsszavakra hagyatkozni. A kereső ráadásul a felhasználók visszajelzései alapján, gépi tanulásra támaszkodva folyamatosan fejlődik: a kérdezőknek ugyanis a kapott válaszokat lehetőségük van egyszerű emojikkal értékelni, a szolgáltatás pedig attól függően, hogy szomorú, vagy mosolygós fejet kap, automatikusan eldönti, mely területen adott válaszokon kell még csiszolnia a jövőben.

SAGEMAKER STUDIO

A rendezvényen a SageMaker Studio is bemutatkozott: egy webes IDE-ről van szó, amellyel a vállalat ígérete szerint komplett gépi tanulási munkafolyamatok vihetők végbe. A megoldással a fejlesztők egy helyen végezhetik el a gépi tanulási modellek összeállítását, valamint betanítási, finomhangolási és deployment folyamatait. Az IDE-n lehetőség van továbbá a különböző notebookok, kódbázisok és adathalmazok rendszerezésére, valamint az egyes projektek megosztására is.

Az Amazon a SageMaker Studióval lényegében a teljes, gépi tanulásra vonatkozó fejlesztést egyetlen felületre koncentrálná, amelyen a csapatok is könnyedén együttműködhetnek egy-egy projekt kapcsán. Mindehhez a cég a Studióba egy sor eszközt is integrál, a debugging és monitoring feladatokra, illetve a felület egy Autopilot funkciót is kap, amely automatikusan generál gépi tanulási modelleket a rendelkezésére bocsátott adatok alapján.

AUTOMATA KÓDELLENŐR

A fejlesztők a vállalat új kódellenőrzőjének is örülhetnek: a CodeGuru néven rajtoló megoldás gépi tanulásra támaszkodik, azt a cég több százezer belső projektjén, illetve több mint tízezer nyílt forrású, a GitHubon közzétett projekten tanította be. A szolgáltatás képes megtalálni a kódban a potenciális hibákat, amelyekhez magyarázatot fűz és azok javítására is javaslatot tesz. A megoldás továbbá a kevéssé hatékony kódsorokat is képes felderíteni.

A CodeGuru két fő komponensből épül fel, az egyik a gépi tanulási modellekre támaszkodó CodeGuru Reviewer, amely egyebek mellett a megadott bevált gyakorlatoktól eltérő kódmintázatokat szúrja ki, valamint a CodeGuru Profiler, amely a fentebb is említett ajánlásokért is felel, és olyan esetekben figyelmeztet, mint például az adott környezetben alacsony hatékonyságú libraryk használata. A CodeGuru egyelőre csak a Java alkalmazásoknál vethető be, a későbbiekben azonban a vállalat további nyelvek támogatását ígéri. Házon belül az Amazon már ezt az eszközt is használja egy ideje, eddig összesen 80 ezer alkalmazást optimalizált annak segítségével, amely a cég szerint több tízmillió dolláros megtakarítást eredményezett.

Szintén újdonságként érkezik az Amazon Contact Lens for Amazon Connect - legalábbis a külső partnerek számára, a megoldást ugyanis eredetileg házon belüli használatra fejlesztette a vállalat, így saját berkeiben már volt lehetősége azt alaposan kitapasztalni. Az Amazon Connecthez, azaz a vállalat felhős kapcsolattartó központ szolgáltatásához fejlesztett kiegészítő a call centerekkel zajló beszélgetésekről készít automatikusan átiratot, illetve értékeli is azokat. A megoldás a párbeszédek teljes leírása mellett azokban feltünteti a hosszú csendeket is, vagy épp ha az ügynök és az ügyfél egymás szavába vágnak.

CASSANDRA FELÉ IS NYIT AZ AWS

A konferencián a Cassandra adatbázisokról is szó esett: azok már AWS-en is kezelhetők, az új Amazon Managed Apache Cassandra Service segítségével. A szolgáltatással az ügyfeleknek már nem kell harmadik felek termékeit igénybe venniük hasonló igényeikhez. A Managed Cassandra Service (MCS) egy serverless megoldás, azaz a felhasználóknak csak azokért az erőforrásokért kell fizetniük, amelyeket ténylegesen használnak.

A Cassandra munkafolyamatokat a fejlesztők immár teljes egészében AWS-en futtathatják, a már meglévő alkalmazáskóddal és bevált fejlesztői eszközeikkel. A kezelt adatokat a rendszer alapértelmezetten titkosítva tárolja, az AWS KMS-ben (Key Management Service) őrzött titkosítási kulcsokkal, illetve a az AWS IAM (Identity and Access Management) szolgáltatásával is integrálja, az egyszerű és biztonságos hozzáférés végett. A vállalat elkötelezését mutatja a Cassandra mellett, hogy ígérete szerint a következőkben a nyílt forrású Apache Cassandra projekthez is hozzájárul bugjavításokkal és egyéb fejlesztésekkel.