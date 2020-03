Vállalati segéddé alakul a Cortana

A Microsoft kivezeti az asszisztenst a konzumer szegmensből, ezzel egy sor skillt is kivégez.

Elköszön a konzumer szegmenstől a Cortana, a Microsoft virtuális asszisztense még 2020 első felében exkluzívan a vállalati felhasználók kiszolgálására áll át. A szolgáltatás úgy tűnik az otthoni felhasználóknál feladja a harcot a szegmensben domináló Amazon Alexával és Google Assistanttel szemben, és inkább az irodákban próbál kapaszkodót találni.

Az átalakulás a Windows 10 következő, 20H1 frissítésében érkezik, és ahogy a Microsoft közleményében is hangsúlyozza, a munkahelyi produktivitásra fókuszál majd. A frissülő Cortana egy új, chat alapú felhasználói felületet kap, amelyen keresztül a hangvezérlés mellett szöveges üzenetekkel is lehetőség nyílik az asszisztenssel való párbeszédre.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

Ezen keresztül új naptáresemények állíthatók be, vagy épp a közelgő időpontokról kérhető információ, de a Microsoft To Do-ban megadott teendők is kezelhetők a Cortana segítségével. Természetesen, ahogy eddig, a szolgáltatás az eddigi képességpalettát is hozza, azaz Bing keresésekre, emlékeztetők beállítására, alkalmazások megnyitására és különböző beállítások kezelésére is használható - igaz egyelőre csak az Egyesült Államokban. A frissítésből azért a más régiókban dolgozó felhasználók sem maradnak ki teljesen, de nekik egyelőre a Bing keresésekkel kell beérni. A vállalat ígérete szerint a későbbiekben új területeken is elérhetővé teszi a produktivitássegítő funkciókat.

Ezzel a Cortana a Microsoft 365 szolgáltatáscsomag részévé alakul - a helyi fiókkal bejelentkező felhasználók számára így a frissítést követően nem is lesz elérhető. Az asszisztens használatához munkahelyi, vagy iskolai felhasználói profillal kell majd bejelentkezni. Ezzel párhuzamosan a vállalat kigyomlálja a konzumer skilleket, azaz hangalapú appokat platformjáról. A nyugdíjazott skillek pontos listáját a cég egyelőre nem közölte, blogposztja szerint mindenesetre a zenelejátszás, illetve az okosotthon vezérlésére szánt megoldások, illetve számos, harmadik fél által fejlesztett skill támogatását is megszakítja. A Cortana továbbá a támogatásukat vesztett Windows kiadások mellett az androidos Microsoft Launcherből is eltűnik április végén.

Noha a cég virtuális asszisztense messze nem olyan népszerű, mint a fentebb említett riválisok, a konzumer funkciók lekapcsolása így is sokakat fájdalmasan érinthet, főleg ha azok köré húzták fel okosotthon-rendszereiket. Kis könnyebbséget jelenthet ugyanakkor, hogy a vállalat szóvivője a ZDNetnek nyilatkozva megerősítette, az iOS-es és androidos Cortana alkalmazásokon keresztül bizonyos okosotthon-kiegészítők használhatók maradnak.