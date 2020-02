Befutott az LG V60 Thinq 5G csúcstelefonja

Az izmos fő kamera, méretes akku és természetesen a második kijelzős tok is ott van az újdonságok között.

A Mobile World Congress nélkül sem marad el az év elején szokásos okostelefon-dömping, most az LG jelentette be legújabb csúcsmodelljét: a gigászi V60 ThinQ 5G aránylag konzervatív megjelenéssel érkezik, és ahogy a gyártó legutóbbi zászlóvivői, ez a modell is kiegészíthető lesz egy második kijelzőt tartalmazó tokkal - természetesen ahogy idén már kötelező, az 5G támogatás is ott van a képességek között.

A készüléken egy méretes, 6,8 hüvelykes P-OLED kijelzőt találunk, 20,5:9-es képaránnyal és 2460x1080 pixeles felbontással - ez egyébként számottevően kisebb, mint az előző generáció 3120x1440 képpontos értéke, ami jelentősen alacsonyabb pixelsűrűséget is jelent, a tavalyi 538 helyett 395 PPI-t. Persze ez utóbbi érték is jó képminőséget ígér, illetve jó eséllyel az akkuidőt is pozitív irányba tereli majd. A kijelző tetején, középen egy könnycsepp-notch-ban figyel az egyetlen előlapi kamera, a panel alatt pedig ujjlenyomat-olvasónak is jutott hely.

A motorháztető alatt az idén kötelező vasat találjuk, azaz egy nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 865 lapkát, egy 2,84 gigahertzes, három 2,42 gigahertzen ketyegő és négy darab 1,8 gigahertzes Kryo 585 maggal. Ehhez 8 gigabájt RAM, illetve 128 gigabájt tárterület párosul, amely microSD kártyával igény szerint bővíthető. A méretes eszközbe izmos akkumulátornak is jutott hely, azt egy 5000 mAh kapacitású telep hajtja, amely tisztes üzemidőt ígér, és vezeték nélkül is tölthető.

A hátlapi kamerafelállás is megújult, a fő kamerában egy tiszteletet parancsoló, 64 megapixeles szenzor dolgozik, amellyel akár 8K videók is lőhetők, illetve a HDR10+ rögzítést is támogatja. Emellett egy 13 megapixeles, ultraszéles látószögű lencse is jutott a hátlapra, egy ToF szenzor társaságában. A tavaly látott telefotó kamera idén lemaradt a készülékről, ennek képességeit a cég vélhetően a nagy felbontású fő szenzor által készített fotók levágásával tervezi kompenzálni. Ahogy fentebb már szó volt róla, előlapi kamerából is csak egy jutott a készülékre a tavalyi szenzorpáros helyett, idén egy 10 megapixeles érzékelő ül a kijelző tetején.

Az LG jó szokásához híven 2020-ban sem ereszti a klasszikus, 3,5 milliméteres audio jacket - akik ragaszkodnak a hagyományos csatlakozóhoz, lassan nem is marad más mentsváruk a dél-koreai vállalaton kívül. Az eszközbe 32 bites DAC-k, illetve sztereó hangszórók is utat találtak. Mindezt az LG egy IP68-as védettségi besorolású házba csomagolta, így a készülék fél órát is kibír, akár másfél méterrel a víz alatt.

Ahogy a cég utóbbi csúcsmodelljeinél is láthattuk, az eszköz kiegészíthető még egy, az eredetivel megegyező paraméterekkel rendelkező kijelzővel - sőt, a kijelzőt tartalmazó tok külső oldalán is találunk egy apró, 2,1 hüvelykes monokróm panelt, amelyen az idő, az értesítések, az akku állapota és hasonló információk követhetők. A tok USB-C-n csatlakozik a készülékhez, a töltéshez pedig egy saját fejlesztésű, mágneses csatlakozót használ. Az LG V60 ThinQ 5G várhatóan jövő hónapban válik elérhetővé, kék és fehér színekben - a készülék tervezett árát a cég egyelőre nem közölte.