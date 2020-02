Samsung Galaxy Z Flip: hajlítható kijelzős clamshell, üvegborítással

A Samsung új, hajtogatható okostelefonja fontos mérföldkő a hajlítható kijelzők történetében.

A Samsung Galaxy S20 csúcsmodelljeivel párhuzamosan befutott a gyártó legújabb hajtogatható okostelefonja, az idei Oscar gálán már felvillantott Galaxy Z Flip is. A készülék nem a Galaxy Fold által képviselt vonalat viszi tovább, helyette a Motorola Razrrel kel versenyre, és az okostelefonok színre lépését megelőzően népszerű clamshell kialakítást támasztaná fel. A konstrukció magától értetődő előnye, hogy a méretes, 6,7 hüvelykes kijelzőt jóval kompaktabb formában teszi hordozhatóvá - de a gyártó igyekezett több más trükkel is kiaknázni a hajtogatható kialakításban rejlő lehetőségeket.

TAVALYI CSÚCSVAS, HAJLÍTHATÓ ÜVEG MÖGÖTT

A Galaxy Z Flip felépítése némileg eltér a Motorola készülékénél látottaktól, az eszközre ugyanis csak egy egészen apró, 1,1 hüvelykes külső kijelző jutott - és persze a Samsungtól megszokott, lekerekített vonalvezetést követi. Említést érdemel továbbá, hogy a Motorolával ellentétben a Samsung nem hagyatkozott középkategóriás vasra készülékében, igaz, nem is az elérhető legerősebb hardvert találjuk benne: a Z Flipben tavalyi csúcsprocesszor dolgozik. Bár a chip pontos típusa kapcsán a Samsung nem volt bőbeszédű, iparági értesülések szerint a Qualcomm Snapdragon 855+-ról van szó, egy 2,95 gigahertzes, három 2,42 gigahertzes és négy darab 1,8 gigahertzes Kryo 485 maggal a fedélzetén. Az egyelőre nem világos, hogy érkezik-e Exynos chippel szerelt variáns a hajtogatható modellből. A lapka mellé 256 gigabájt belső tárhely és 8 gigabájt RAM tartozik.

A készülék igazi érdekessége persze a hajtogatható kijelző: a 6,7 hüvelykes, 21.9:9-es képarányú AMOLED panel felbontása 2636x1080 pixel, tetejébe ütve pedig, akárcsak az S20 sorozatnál, megtaláljuk az előlapi kamerát. A panel igazi erőssége, hogy a piacon elsőként üvegborítással érkezik: a kijelző fölött húzódó, vékony, hajlítható üvegréteg sokkal jobb védelmet, strapabíróbb felépítést ígér, mint a piacon elérhető más eszközöknél, akár a Galaxy Foldnál megismert, műanyag borítás.

A készüléket alkalmunk volt kézbe venni, és a panel tapintásra is valóban olyan, mint a hagyományos okostelefonoknál megszokott üveg - egyedül a közepén húzódó hajtásvonal, vagy ha úgy tetszik gyűrődés árulkodik róla, hogy hajtogatható modellről van szó. Ezt úgy látszik a gyártó egyelőre még üveg alkalmazásával sem tudta kivasalni - mindenesetre ahogy a Foldnál, a gyűrődés itt is legfeljebb esztétikai szempontból lehet zavaró, gyakorlatban nem rontja a felhasználói élményt.

SOKRÉTŰ ZSANÉRRENDSZER

A Samsung a zsanérmechanizmust is igyekezett minél időtállóbbra tervezni, abban egy apró keferendszer is helyet kapott, amely a port hivatott távol tartani a benne dolgozó apró komponensektől. A zsanérral továbbá az eszköz nem csak csukott, vagy teljesen nyitott állapotban fixálható, az 90 fokban is stabilan megtartja az eszközt. A telefon így "saját állványa" is lehet, azt laptopszerűen kinyitva letehetjük, akár timelapse felvételek készítéséhez, akár videotelefonáláshoz is, ilyenkor a beszélgetőpartner képe a kijelző felső felén jelenik meg, míg az alsón a különböző funkciógombok találhatók - ez utóbbit a cég a Google-lel közösen oldotta meg, a keresőóriás Duo videochat alkalmazásában.

A készülék zsanérja kapcsán szerzett első tapasztalataink kifejezetten biztatók, a szerkezet erősnek hat, stabilan tartja a panelt a kiválasztott pozícióban. Annyira ugyanakkor nem fog erősen, hogy ne lehessen a telefont egy kézzel nyitni-csukni, ami természetesen hozzátartozik az eredeti clamshell élményhez, és nem utolsó sorban kényelmesebb használatot biztosít. Utóbbi élmény kapcsán persze a Galaxy Z Flip fentebb is említett, 1,1 hüvelykes külső AMOLED kijelzőjéről se feledkezzünk meg, annak felbontása 300x112 pixel, ezen az épp aktuális értesítések, az idő és hasonló információk követhetők, illetve akár szelfi készítésére is bevethető, némi hunyorgás mellett.

Ha már szóba került a fotózás, a készülék hátlapján egy 12 megapixels, optikai képstabilizációval kiegészített fő kamera, illetve egy ugyancsak 12 megapixeles, ultraszéles látószögű szenzor figyel - ezek a Galaxy S10 modellekből lehetnek ismerősek. Az előlapon, a hajlítható kijelzőbe fúrva egy 10 megapixeles kamera található. A készülékben két részre osztva egy összesen 3300 mAh kapacitású akkupáros kapott helyet - ez is jóval biztatóbb érték, mint a rivális Motorola Razr szerény, 2510 mAh-s akkumulátora (igaz, annak valamivel kisebb kijelzőt és szerényebb processzort kell hajtania). A telefon támogatja a vezeték nélküli gyorstöltést és a fordított vezeték nélküli töltést is. A készülék összecsukott állapotban 17,3 milliméter vastag, nyitva pedig 6,9 milliméter - a női nadrágok zsebeivel valószínűleg még az aránylag vaskos csukott méret mellett is jobb viszonyt ápol majd, mint a hagyományos modellek.

A Samsung új, Android 10-zel szerelt hajtogatható okostelefonja hazánkban február 21-től lesz kapható, árcédulájával pedig a vállalat abszolút csúcsmodelljét, a Galaxy S20 Ultrát is felülmúlja: a Galaxy Z Flip ajánlott bruttó fogyasztói ára Magyarországon közel 536 ezer forint lesz - egy ideig tehát még biztosan várni kell, míg a hajtogatható kijelzők a barátságosabb árkategóriákba is elkezdenek lecsorogni.