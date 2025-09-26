Az IT munka ködös jövője - doomsday adás Pogival

Végig el akartuk kerülni, hogy ez egy borús adás legyen, hisz kijutott a szektornak a 2008 és 2022 közötti aranykor után minden: elbocsájtások, szűkülő karrierlehetőségek, a pályakezdők gondjai, erősebb munkáltatói kontroll és jóval magasabb elvárások, némi egzisztenciális szorongás, és hát ugye az AI is...



A hazai informatikai munkaerőpiac fellendülésének 3 év után sincs semmi nyoma, annak ellenére, hogy maga a globális IT jól prosperál, Magyarország pedig továbbra is olcsó lokáció. A karrier-reneszánsz utáni erős nosztalgia, a kollektív önámítás végig azzal kecsegtetett, hogy ez csak átmeneti időszak, túl leszünk ezen is.



Először próbáltunk a szektoron kívül tekinteni, a történéseket jóval tágabb szemmel elemezni, az automatizáció, a mesterséges intelligencia, a világgazdaság, a klímaválság, a geopolitika, és picit a társadalmi és gazdasági berendezkedés változásainak vonatkozásában. Mindebben Pogátsa Zoltán közgazdász, egyetemi oktató, népszerű hazai gazdasági evangelista, a Pogi Podcast házigazdája volt a segítségünkre. A végeredmény az eddigi legpesszimistább adásunk.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.