Felvásárolja a CloudSimple-t a Google

A VMware munkafolyamatok felhős migrációjával foglalkozó cég ismeretlen összegért cserél gazdát.

Felvásárlással könnyítené meg a VMware munkafolyamatok natív átelemését cloud szolgáltatásába a Google: a keresőóriás bejelentette, akvirálja a CloudSimple vállalatot, amelynek szolgáltatása épp az ilyen feladatok egyszerűsítését célozza. A cégek nem most találkoznak először, a Google és a CloudSimple már idén nyár óta együttműködést folytatnak, most azonban utóbbi vállalat teljesen bevonul a Google szárnyai alá - noha azt a felek nem árulták el, a cég mekkora összegért cserélt gazdát.

A Google szerint visszatérő igény ügyfelei részéről, hogy egyszerűen migrálhassák különböző vállalati alkalmazásaik munkafolyamatait felhős környezetbe, legyen szó ERP-ről, CRM-ről, Oracle vagy SQL szerveres adatbázisokról, fejlesztési és tesztkörnyezetekről, reporting és analitikai rendszerekről vagy akár virtuális gépekről.

A CloudSimple szolgáltatásán keresztül a VMware munkafolyamatok közvetlenül vihetők át az on-premise adatközpontokból a Google Cloudba - pontosabban az immár Google Cloud VMware Solution by CloudSimple néven futó szolgáltatásba, ahol új VMware munkafolyamatok is igény szerint létrehozhatók. Az alkalmazások a Google ígérete szerint az új környezetben ugyanúgy futnak majd, ahogy a cégek saját adatközpontjaiban, persze megspékelve a felhős előnyökkel, mint a nagy teljesítmény, rugalmas működés, és a további cloud szolgáltatásokkal való integráció. Mindehhez a cég szerint nincs szükség újratervezni a meglévő, VMware-re támaszkodó alkalmazásokat, ami egyrészt költséghatékonyabbá teszi az átmenetet, másrészt az egyes vállalatok IT részlegeinek terhelését is csökkenti.

A frissen bekebelezett cég szolgáltatása a migrációt nem csak a Google Cloud, de a Microsoft Azure platformra is hasonló módon lehetővé teszi, noha egyelőre nem világos, hogy ez a támogatás az akvizíció lezárultát követően is megmarad-e. A TechCrunch rákérdezett a Google-nél az Azure támogatásával kapcsolatos későbbi tervekre, a keresőóriás azonban nem nyilatkozott az ügyben - a hallgatás alapján nem lenne meglepő, ha hosszú távon a CloudSimple szolgáltatása csak a Google Cloudra fókuszálna.