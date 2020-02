iOS-re is jön a Microsoft játékstreaming szolgáltatásának bétája

Python és Appmenedzsment rendezvényekkel indítjuk a szezont (x) Február 26-27-én indul a HWSW free! ingyenes meetupsorozat, márciusban pedig 30 órás online képzéseket indítunk!

Már iOS-re is megérkezett a Microsoft játékstreaming szolgáltatása, a Project xCloud preview verziója. A mobilos felhasználók a megoldást eddig csak Android platformon érhették el, most viszont a TestFlight programon keresztül az Apple rendszerén is elérhetővé válik, noha csak korlátozott felhasználószámig, azt a cég a tízezer leggyorsabban jelentkező tesztelő előtt nyitja meg. A Microsoft továbbá nem zárja ki a lehetőségét, hogy a béta alatt egyes felhasználókat kitessékeljen a programból, hogy új tesztelőknek is helyet biztosíthasson. Az iOS-es preview-ban várhatóan csak a Halo: The Master Chief Collection lesz játszható.