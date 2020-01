Itt vannak az első, kétkijelzős Surface-ekhez szánt fejlesztőkészletek

Az SDK-k preview verzióban rajtolnak, a Microsoft közelgő fejlesztői konferenciájára ígér több részletet.

Megérkeztek az első, preview verziós SDK-k a Microsoft kétkijelzős eszközeihez. A vállalat elsőként az androidos Surface Duo fejlesztőkészleteit tette közzé, rövidesen azonban a windowsos nagy testvér, a Surface Neo SDK-ival folytatja a sort.

A két készüléket a vállalat idén október elején, hagyományos Surface eseményén leplezte le: a nagyméretű Surface Neót két, zsanérral összekapcsolt 9 hüvelykes kijelző alkotja, amelyek az eszközt kinyitva 13 hüvelykes képátlójú kijelzőfelületet biztosítanak. A készüléken a kifejezetten a kétkijelzős eszközöket célzó Windows 10X rendszer fut, amely a multitaskingra, az érintéses kezelésre, a tartalmak kijelzők közötti mozgatására, illetve az akkus fogyasztás optimalizálására fektet nagy hangsúlyt.

A jóval kisebb Surface Duo kijelzői 5,6 hüvelykesek, együtt pedig egy 8,3 hüvelykes képátlójú panelnek felelnek meg. Az eszköz, vagy legalábbis az ősszel felvillantott prototípus Qualcomm Snapdragon 855 processzorra épít, és Android 9-et futtat - ugyanakkor legalább ez utóbbi egész biztosan frissül a piaci rajtig. Első körben a tehát a Duóhoz érkeznek meg a preview SDK-k, amelyekkel az érdeklődő fejlesztők már elkezdhetnek kísérletezni, a következő hetekben pedig a Microsoft a windowsos fejlesztőkészletek érkezését is ígéri.

A fejlesztők a Duo SDK-it már letölthetik, illetve a Microsoft dokumentációt, a bevált gyakorlatokra vonatkozó példákat, és UX tanácsokat is biztosít számukra. A csomagban ott vannak a kétkijelzős fejlesztésekhez szükséges, natív Java API-k, mint a DisplayMask API, vagy a zsanérállás-érzékelőhöz tartozó API, egy sor további újdonság mellett. Az SDK tartalmazza továbbá a Surface Duo rendszerképpel kiegészített Android Emulátort is, az Android Studióba integrálva, így az appok már most kipróbálhatók az eszközön.

A Windows SDK preview verzióját a cég néhány héten belül, a szabványos Insider buildeken keresztül teszi majd elérhetővé, február 11-ig pedig a Surface Neóhoz tartozó emulátort, illetve API-kat és dokumentációkat is igyekszik kiadni a vállalat. A Surface Duo pakkjához hasonlóan itt is megtalálhatók lesznek a kétkijelzős megjelenésre optimalizált appokhoz szánt, natív Windows API-k, amelyek a Windows 10X előnyeit is ki tudják használni, illetve akárcsak a Duónál, a zsanér pozícióját is képesek megállapítani. A hamarosan érkező Microsof Emulátor egy kétkijelzős, Hyper-V emulátor, amelyen keresztül a létező UWP és Win32 alkalmazások is kipróbálhatók az új környezetben. Mindehhez a fejlesztőknek egy friss, 64-bites Windows 10 Pro, Enterprise vagy Education Insider Preview buildre lesz szükségük, hardveroldalon pedig egy négymagos, 64 bites processzorra, legalább 8 gigabájt RAM-ra, és egy Direct X 11.0 vagy újabb verziót támogató, dedikált GPU-ra.

Mindezek mellett a vállalat a webes tartalmaknak is igyekszik megágyazni az új típusú eszközökön, nem meglepő módon az új Microsoft Edge böngészőben, egyebek mellett új, kifejezetten az ilyen készülékeket célzó webes szabványokkal. Ehhez a cég dedikált CSS komponenseket, illetve egy JavaScript Window Segments Enumeration API-t is ígér, a kétkijelzős eszközök detektálására és a tartalmak ennek megfelelő elrendezésére. Mindez a PWA-kkal is bevethető lesz, amelyek ugyanazokat a kétkijelzős funkciókat támogatják majd, mint maga az Edge böngésző. A vállalat további részleteket február 11-én rajtoló Microsoft 365 Developer Day konferenciájára ígér.