Nyáron kitiltja felületéről a zavaró videós reklámokat a Chrome

A Coalaition for Better Ads útmutatásához igazodva három hirdetéstípus is tiltólistára kerül.

Hamarosan leszámol a bosszantó videós hirdetésekkel a Google böngészője. A keresőóriás blogposztban beszélt róla, hogy a különböző online videókban felbukkanó, a felhasználók által a Coalition for Better Ads felmérésében leginkább zavarónak ítélt hirdetéstípusokat idén nyártól nem engedi be a Chrome böngészőbe.

A Coalition for Better Ads 45 ezer felhasználó részvételével zajlott kutatása alapján új irányelveket jelölt ki a videók közben megjelenő hirdetések számára. Eszerint a jelenleg elérhető számos hirdetéstípusból három zavarja kiemelten a felhasználókat, legalábbis a 8 percnél rövidebb videóknál.

Az első, a 31 másodpercnél hosszabb, a videók indulása előtt megjelenő hirdetéseket takarja, amelyek nem ugorhatók át az első 5 másodpercet követően. A második kiemelten bosszantó reklámtípus a videó közepébe ékelt hirdetés, legyen az bármilyen hosszú, ez ugyanis garantáltan megszakítja a felhasználó aktuális videónézési élményét. A harmadik renitens hirdetésfaját a videó fölötti rétegben megjelenő képet és/vagy szöveget tartalmazó reklámok jelentik, amelyek a lejátszó középső harmadában helyezkednek el, vagy a videó több mint 20 százalékát kitakarják.

Miután különösen zavaró reklámtípusokról van szó, a Coalition for Better Ads erősen ajánlja a weboldalak tulajdonosainak, hogy a következő négy hónapban az ilyen hirdetéseket távolítsák el oldalaikról. Nem sokkal ezután a Google is komoly nyomást gyakorol majd a felületekre, a Chrome böngésző ugyanis augusztus 5-től a fentebb sorolt videós hirdetéseket alkalmazó oldalakon az összes reklám megjelenítését blokkolja majd. Ahogy blogposztjában a Google kiemeli, mindez természetesen a YouTube-ra is vonatkozik, a cég videómegosztója ugyanígy alkalmazkodik majd a Coalition for Better Ads útmutatásaihoz.