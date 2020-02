Kukázhatja teljes maghálózatát a magyar Vodafone

Roppant kellemetlen következményekkel járhat mind a Huaweire, mind a Vodafone Csoport egyes leányvállalataira - köztük leginkább a Vodafone Magyarországra - nézve a Vodafone ma bejelentett csoportszintű döntése, mely alapján a multi belátható időn belül minden európai leányvállalatnál lecseréli a Huawei által szállított mobilos maghálózati elemeket. Erről Nick Read vezérigazgató beszélt a vállalat aktuális pénzügyi beszámolójának mai közzététele alkalmával.

A bejelentés értelmében a mobilhálózati eszközpark felülvizsgálata és cseréje a teljes cégcsoport berkein belül öt évig tarthat majd és mintegy 200 millió euróba kerülhet. A folyamat - a maghálózat felépítésétől függően - rendkívül komplex tervezést és végrehajtást igényel és csak fokozatosan kivitelezhető annak érdekében, hogy a meglévő ügyfelek a változásokból semmit, vagy a lehető legkevesebbet érezzenek. A döntést a brit kormány múlt heti, konkrét korlátozásokat megfogalmazó állásfoglalásának, valamint az EU által szintén a múlt héten közzétett cselekvési tervének az ismeretében, azok hatására hozta meg a cégcsoport.

5G-s huawei állomás a Vodafone németországi hálózatában

A vállalatvezetés döntése a cégcsoporton belül legfőképpen azokat a leányvállalatokat érintheti kellemetlenül, melyeknél a maghálózati elemeket a Huawei szállította. Ilyen leányvállalat a Vodafone Magyarország is, mely 2007-ben kötötte meg az átfogó beszállítói, hálózatmodernizációs megállapodását a Huawei-jel - az uniós tagországokban működő operátorok körében elsők között.

A kínaiak a magyar operációt egyfajta ugródeszkaként használták az európai terjeszkedéshez, miután a nagyobb leányvállalatok és más operátorok számára is bebizonyosodott, hogy a gyártó rendkívül nyomott árú termékei éles üzemben is beválnak. A Vodafone hazai leányvállalatánál a maghálózat azóta már vegytisztán Huawei berendezésekből áll, illetve a tavaly indult kereskedelmi 5G-s hálózatot is a kínai beszállító megoldásai alkotják.

A Vodafone Csoport döntése kapcsán kerestük a Vodafone Magyarországot és a Huawei magyarországi képviseletét is, előbbi nem kommentálta hivatalosan a vezérigazgató szavait, utóbbi egyelőre nem tudott érdemben nyilatkozni a témában.