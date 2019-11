2020-ban rajtol a Microsoft játékstreaming szolgáltatása

A Project xCloudot a cég már iOS-en is teszteli, az továbbá más cégek kontrollereit is támogatja majd.

Jövőre érkezik a Microsoft Project xCloud játékstreaming szolgáltatása - a vállalat egyelőre szorosabb konkrétumok nélkül nyilatkozott a termékről, azt ugyanakkor elárulta, a szolgáltatás még 2020 folyamán a Windows 10-es PC-ken is elérhetővé válik.

A Microsoft tervei szerint az Xbox Game Pass előfizetésbe integrálja majd az xCloudot, amelynek ernyője alatt Xbox és PC-s címek egyaránt elérhetők lesznek. Egyelőre mindenesetre úgy tűnik, a PC-s felhasználóknak is érdemes lesz befektetni egy kontrollerbe a billentyűzet-egér kombó mellett, a The Verge-nek nyilatkozva ugyanis Kareem Choudhry, a vállalat felhős játék üzletágának vezetője úgy nyilatkozott, jelenleg valóban nincs túl kiterjedt billentyűzet-egér támogatás az xboxos játékok zöménél - mindenesetre azt is megerősítette, többféle tartalomra is számíthatnak majd az előfizetők.

Szerencsére azonban a játékhoz nem kell feltétlenül Xbox kontrollerért szaladni, a szolgáltatás jövőre a Sony DualShock 4 kontrollereihez, illetve bizonyos Razer Bluetooth kontrollerekhez is támogatást kap. Emellett végre az Apple ökoszisztémájának támogatására vonatkozó tervekről is elárult néhány részletet, a lapnak a cég arról beszél, szorosan együtt dolgozik a cupertinói óriással a termék kapcsán, az iOS-es alkalmazás prototípusa pedig - házon belül legalábbis - már működik.

Az éles rajtot megelőzően az xCloud tesztverziójának elérhetősége is bővül, a támogatott régiók közé a jövő év folyamán a cég Kanadát, Japánt, Nyugat-Európát, sőt Indiát is felveszi. Utóbbi különösen érdekes lesz a Microsoft számára, hiszen óriási piacról van szó, ahol ráadásul az Xbox One konzolok nem teljesítettek túl fényesen, a PlayStationnek sikerült megszereznie a cég elől a rivaldafényt. A streaming szolgáltatás, amennyiben jól használhatónak bizonyul, segíthet a Microsoftnak az indai piac meghódításában. A vállalat ugyanakkor azt is hozzáteszi, a tesztelésre kijelölt régiók nem feltétlenül lesznek az éles rajtnál is az elsők között.

A cég szerint továbbá minden, a Game Passben elérhető cím ott lesz az xCloud katalógusában is, ami már a rajtnál több mint száz játékot jelent - a lista pedig folyamatosan bővül. Persze rengeteg kérdés továbbra is tisztázatlan az xCloud körül, a cég még mindig nem beszélt például az árazásról. Nem lenne meglepő, ha utóbbival a vállalat a rivális Google Stadia játékstreaming megoldással kapcsolatos visszajelzésekre várna, majd ahhoz igazodva lőné be saját árait. Látható, hogy a Microsoft nem véletlenül ragadta most meg az alkalmat, hogy az xCloudról szolgáltatásról beszéljen, a Stadia ugyanis jövő héten áll rajthoz.