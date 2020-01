Itthon is kapható a Huawei Mate 30 Pro

A Play Store nélküli csúcsmodell a HMS ökoszisztéma első komoly szárnypróbálgatása.

Felvázolta idei magyarországi terveit a Huawei, az USA-val való csörtét követően saját, HMS néven ismert ökoszisztémáját építő vállalatnak hazánkban és globálisan is komoly kihívásokkal kell majd megküzdenie, ha versenybe akar szállni az androidos szegmenst uraló Google platformjával. A cég mindenesetre bizakodó, és késve ugyan, de tavaly ősszel bejelentett Mate 30 Pro csúcsmodelljét is elhozza a magyar piacra, amely már most előrendelhető, illetve a HMS-ben rejlő lehetőségekbe is betekintést engedett.

A vállalat sajtóeseményén tavalyi éves eredményeiről is ejtett néhány szót. Bár a 2019-es Q4 pontos számai még váratnak magukra, a Huawei annyit elárult, a tavalyi év során összesen 240 millió készüléket értékesített, ami 17 százalékos éves növekedést jelent, ezzel pedig továbbra is megtartotta második helyét az okostelefon piac ranglistáján. Mindezt ráadásul az Egyesült Államokkal való csatározás mellett sikerült meglépni - a vállalatnak ugyanakkor a következő években egyre nehezebb dolga lesz, ahogy kifutnak palettájáról a Google ökoszisztémáját még támogató modellek.

A cég ezért gőzerővel dolgozik egy robusztus szolgáltatáspaletta felépítésén, amellyel kiválthatja a Google-t eszközein, amelyhez új termékstratégia is párosul. Ezt a cég "1+8+N" néven emlegeti, melyből az egyes az ökoszisztéma központi elemét, az okostelefont jelenti, amely köré nyolc termékkategória csoportosul, ezek az okostévék, táblagépek, PC-k, okos vezeték nélküli fülhallgatók, autós telematikai rendszerek, okosórák, okoshangszórók - és az okosszemüvegek. Az "N" pedig a tágabb értelemben vett Huawei ökoszisztémát jelenti, amelybe már nem csak a gyártó saját termékei tartoznak bele, de egy sor, külső partner eszközei is. A cég szerint egyébként viselhető eszközei kifejezetten jól teljesítettek a magyar piacon, beleértve a tavaly év végén elrajtolt Freebuds3 vezeték nélküli fülhallgatókat, illetve a Watch GT2 okosórát is, amelyből a tervezettnél kétszer több talált gazdára hazánkban.

HMS A LELKE MINDENNEK

A stratégia gerincét a sokat emlegetett HMS, azaz a Huawei Mobile Services ökoszisztéma jelenti, amely jelenleg 4.0-s verziójánál tart. Ez hivatott leváltani a Google mobilos szolgáltatáscsomagját, illetve alkalmazásboltját, amelyet a HMS zászlaja alatt a Huawei App Gallery vagy röviden AG vált - a vállalat ezzel a jelöléssel igyekszik majd a következőkben megkülönböztetni a Play Store nélkül érkező modelleket is, amelyekre így AG telefonokként utal.

Az App Gallery egyébként mára több mint 1,2 millió alkalmazást tartalmaz, és több mint 170 országban érhető el, illetve globálisan már egymilliót meghaladó fejlesztői közösség gyűlt az alkalmazásbolt köré. Bár a fenti alkalmazásmennyiség elmarad a Google Play Store a Statista mérései szerint 2,9 millió környéki számától, látható, hogy a Huawei komoly erőfeszítéseket tesz platformja felzárkóztatására. A helyzetet könnyíti, hogy nem egy teljesen új mobilos platformról van szó, a HMS és az App Gallery esetében is változatlanul androidos appokról beszélünk, így a fejlesztők aránylag egyszerűen elérhetővé tehetik termékeiket a kínai óriás eszközein. Az App Gallery felhasználói bázisa is növekszik, míg a havi aktív felhasználók száma 2018 végén 270 millión állt, addig a tavalyi Q4-re a 400 milliós értéket is elérte.

A Huawei persze nem csak a meglévő APK-kat igyekszik átemelgetni, fejlesztőknek a HMS-sel, illetve a ökoszisztéma fejlesztői csomópontjaként működő HMS Core-ral számos fejlesztőkészletet kínál, a különböző eszközök képességeinek alapos kiaknázásához. Utóbbi "Kitek" sora tavaly óta tempósan bővül azok között elérhetők olyan alapvető megoldások, mint az analitikai eszközök és hirdetések bevetéséhez szükséges fejlesztői csomagok, de tavaly év végén a cég egyebek mellett már a gépi tanulásos képességekre támaszkodó ML Kitet is közzétette. Az ML Kittel egy sor értékes képességgel ruházhatók fel a HMS appok, mint az arc- vagy szövegfelismerés, a képbesorolás, tárgykövetés, vagy épp a különböző földrajzi nevezetességek felismerése. A vállalat a következő időszakban tovább bővíti majd az ML Kit nyújtotta lehetőségeket, egyebek mellett test- és természetes nyelvfelismeréssel is.

A fejlesztőkészletekkel a cég továbbá igyekszik mély hozzáférést biztosítani a fejlesztőknek a készülékek hardveres képességeihez is, a kamerák esetében például harmadik féltől származó appoknál is lehetővé téve a szenzorok között váltást, vagy épp a nagy sebességű videórögzítést. A vállalat szerint jelenleg több mint 55 ezer app használja ki a HMS Core kínálta lehetőségeket.

TÉRKÉP A TOMTOMTÓL

Eseményén a Huawei továbbá megerősítette a napokban már felröppent értesüléseket, melyek szerint együttműködésre lép a TomTommal, hogy az a Google Maps helyett térképet biztosítson számára. Ennek megfelelően a Huawei alkalmazásai a TomTom térképeire és forgalmi adataira építenek, illetve a fentebb említett fejlesztői pakkok között elérhető Map Kit is erre támaszkodik.

Az ökoszisztéma tehát épül, és a cég első AG telefonja is érkezik, a tavaly bejelentett csúcsmodell, a Mate 30 Pro formájában. A készülék már hazánkban is előrendelhető, bruttó 345 ezer forintos ajánlott fogyasztói árcédulával, megvásárolni azonban csak a hivatalos Huawei üzletekben lehet, illetve egyelőre a cég korlátozott számban teszi elérhetővé. A későbbiekben a vásárlói visszajelzések, valamint a készülék népszerűsége alapján dönt majd a cég a bővítésről, és az esetleges szolgáltatói partnerségek lehetőségeit is ekkor vizsgálja majd meg. Az előrendelésekhez mindenesetre VIP garancia jár majd, amely a hagyományos jótállási feltételeket probléma esetén hívható VIP Call Center elérhetőséggel, kiemelt támogatással és fél év kijelzőgaranciával toldja meg - a cég továbbá egy ajándék Watch GT 2-t is hozzácsap az eszközhöz.