Webre is érkezik az Instagram direkt üzenetküldője

Még nagyobb hangsúlyt helyez a Facebook az üzenetküldő megoldásokra. A cég az Instagram saját üzenetküldő rendszerét a weben is szeretné bevezetni.

Elindult az Instagram direkt üzenetküldő funkciójának nyilvános tesztje a weben "a felhasználók néhány százaléka számára" - közölte a vállalat egy Twitter üzenetben. Ezzel a Facebook leánycége egy régi hiányosságát pótolja, illetve tovább közelíti egymáshoz az alkalmazásból és a webről elérhető funkcióinak listáját. Bár a legtöbb szolgáltatásnál éppen az egyre nagyobb mobilos térhódítás látszik, de ezek szerint az Instagramnak érdemesebb inkább az asztali weben terjeszkedni.

A webes elérés megkönnyíti majd azok dolgát akik sok időt töltenek az üzenetküldéssel, akár a rajongóknak válaszoló influencerekről, a vásárlóknak üzenő márkákról, vagy a nyilatkozókat kereső újságírókról van szó. Szóval valószínűleg a funkcióval kevésbé az átlag felhasználókat célozza meg a cég, akik továbbra is inkább a mobilappot és annak üzenetküldő funkcióját használják majd.

Maga a chates megoldás egyébként megegyezik a mobilról elérhető változattal, de a funkciókat fokozatosan vezeti majd be a cég. Lehet majd üzengetni kettesben vagy egy csoporttal is, miközben az üzenetküldés indítható az egyes profilokról vagy az üzenetküldő szolgáltatás felületéről. Az asztali változatból is lehet majd fotókat küldeni, kedvelni az üzeneteket, és értesítőt kapni a beérkező üzenetekről.

Így a vállalat már három különböző chates megoldással lesz jelen a weben a WhatsApp és a Messenger mellett, ami az iparági szakértők szerint megkönnyíti majd a fejlesztők dolgát, hogy megvalósítsák az üzenetküldő rendszerek egymás közötti kommunikációját. A Facebook régóta ígéri ugyanis, hogy a különböző chates megoldásainak felhasználói platformfüggetlenül is tudnak majd üzenetet küldeni egymásnak, vagyis például a messengerezőknek nem kell letölteni a WhatsAppot az ismerőseik kedvéért.

A webes szolgáltatás egyelőre még csak egy szűk körű tesztben elérhető, majd ezt követően a vállalat egy szélesebb körű tesztet is tervez a The Verge értesülései szerint. Az esetleges nyilvános bevezetés csak ezután következhet, ha a teszt megfelelt a Facebook elvárásainak. A tervezett ütemezésről viszont egyelőre nem osztott meg információt a vállalat.