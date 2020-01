Rekordbevétellel zárta 2019-et a Pokémon Go

Eddigi történetének legjobb évét zárta bevétel szempontjából a Pokémon Go 2019-ben. A játékapp bemutatja, hogy pár kevésbé jól sikerül év után még mindig mehet felfelé az út.

Meglepő módon 2019-ben zárta eddigi legjobb évét bevétel szempontjából a Pokémon Go - közölte az appok mérésével foglalkozó Sensor Tower. A lokációs / augmented reality játék fejlesztőcége, a Niantic nagyjából 894 millió dolláros bevételt ért el a 2016-ban indított alkalmazással. Sokan azt hitték, hogy a kiterjesztett valóságra építő mobiljáték már inkább leszálló ágban van, és soha nem fogja elérni kezdeti népszerűségét, úgyhogy ennek tükrében meglepő a rekordbevétel híre.

Igaz, 2016-ban nyáron indult el az app fokozatosan kiterjesztve az országokra, és így összesen nagyjából félév alatt kaszált 832 millió dollárt, míg a mostani összeg egy egész évre vonatkozik. Azonban 2017-ben az 590 millió dollárra csökkent bevétel után már nehezen lehetett hinni, hogy visszafelé is vezet út, de 2018-ra a cég a 816 millió dollárral megmutatta, hogy vissza lehet kapaszkodni. A mostani közel 900 millió dolláros bevétel pedig meg is ugorja az első évet.

A bevétel főbb része, nagyjából 335 millió dollár az Egyesült Államokból jön a Sensor Tower adatai szerint. A második Japán 286 millió dollárral, a harmadik pedig Németország az első kettőhöz képest jóval csekélyebb, 54 millió dollárral. Letöltések számában egyébként szintén az Egyesült Államok vezet a 2019-es évben 10 millió letöltéssel, az 55 milliós teljes letöltésszámból. A második Brazília 5 millióval, a harmadik pedig India 3 millióval.

Nehéz megmondani, hogy az újabb népszerűségi hullámot mi okozta, de valószínűleg a Niantic folyamatos fejlesztéseinek köszönhető. A kezdetek óta az app folyamatosan frissül, megjelentek benne a bevételeket megugrasztó játékbeli tematikus események, mikor egy-egy szörny megjelenése gyakoribb néhány órán keresztül, illetve a többé kevésbé sikeres, olykor a hálózati problémák miatt csoportos perbe torkolló offline események. Továbbá a közösségi funkciók, úgy mint a harc lehetősége a játékosok közt, a barátnak jelölés és ajándékküldés rendszere, a Pokémon-csere lehetősége, vagy éppen a megújult AR kamera effektek.

A Niantic már összességében 3,1 milliárd dolláros bevételre tett szert a 2016-os indulás óta, de ebből ismeretlen mértékben osztozik a The Pokemon Companyval. Továbbá a Nintendónak sem ismert a részesedése a fejlesztőcégben. Bár az elmúlt években a Niantic más appokkal is kísérletezett, mint például a Super Mario Runnal vagy újabban a Harry Potter: Wizards Unite-tal és az Ingress Prime-mal, mégis a Pokémon Go tette ismerté a kiterjesztett valóság és lokáció alapú fejlesztéseivel, és a mai napig hozza a bevételeket.