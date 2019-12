Végre széles körben szót érthetnek egymással az okosotthon-kiegészítők

Iparági összefogás indul az okosotthont célzó IoT szabványok ráncba szedésére.

Új szövetség hozná közös nevezőre hozná a különböző gyártóktól származó okosotthon-kiegészítőket. A piacon jelenleg kaotikus állapotok uralkodnak, a különböző vállalatoktól származó eszközök sokféle vezeték nélküli szabványt és kommunikációs protokollt használnak, ami nagyban megnehezíti köztük az átjárhatóságot, ezúttal pedig egyben az okosotthon termékek elterjedését is. A frissen bejelentett kezdeményezés résztvevői most egy új keretrendszerrel rendet tennének a piacot uraló zűrzavarban.

A Connected Home over IP, vagy röviden CHIP néven induló projekt mögé a Google, az Amazon, az Apple, az IKEA, a Legrand, az NXP Semiconductors, a Resideo, a Samsung SmartThings, a Schneider Electric, a Signify, a Silicon Labs, a Somfy és a Wulian is beállt, a megoldással a cégek nem csak az eszközök, de a különböző vezérlőalkalmazások és felhőszolgáltatások közötti kommunikáció előtt is utat nyitnának. A frissen alakuló munkacsoport menedzseléséért a Zigbee Alliance felel majd.

Egy több rétegű koncepcióról van szó: hardveroldalon a vállalatok egy közös, nyílt forrású protokollt dolgoznak ki, a piacon már bizonyított technológiákra építve - ez ugyanakkor nem hivatott kiváltani a jelenleg használt protokollokat, sokkal inkább kiegészítené azokat. Így a már használatban lévő eszközöket sem kellene lecserélni, azokkal párhuzamosan az új megoldásra építő termékek is csatasorba állíthatók lehetnek. Ami a szoftveres hátteret illeti, a kezdeményezés résztvevői biztosítják, hogy minden, a keretrendszerre támaszkodó eszköz használható lesz szolgáltatásaikkal, legyen szó virtuális asszisztensekről vagy felhős háttérrendszerekről.

A Google kapcsolódó blogposztja szerint két nyílt forrású okosotthon-technológiához, a Weave-hez és a Threadhez kapcsolódó fejlesztéseit is bedobja a közösbe. Előbbiről 2015-ben hallhattunk először, egy sémanyelvről van szó, amely a különböző típusú és funkcionalitású eszközök közötti kommunikációt biztosítja. Az egy évvel korábban, 2014-ben bemutatkozott Thread egy vezeték nélküli szabvány, amely az alacsony fogyasztású 6LoWPAN személyi hálózati protokollra, illetve az IPv6 internetprotokollra és az IEEE 802.15.4 szabványra épül, és a mesh hálózatokat is támogatja. A kezdeményezés teljes egészében nyílt forrású és licencdíjmentesen használható lesz, fejlesztése a projekt GitHub oldalán lesz követhető.

A Connected Home over IP egyelőre gyerekcipőben jár, pontos ütemtervet a vállalatok egyelőre nem közöltek a keretrendszert támogató termékek megjelenéséről. Bár a hasonló kezdeményezések végén sokszor egy, egységes megoldás helyett csak eggyel több szabvány lesz a piacon, jelen esetben kifejezetten biztató, hogy számos nagy név ott van a keretrendszer mögött, köztük a három legnépszerűbb virtuális asszisztens, az Amazon Alexa, a Google Assistant és az Apple-től ismert Siri fejlesztőivel.