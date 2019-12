Chatfelülettel bővül a Google Photos

Az egyenkénti képküldéshez szánt csevegő funkció jövő héten élesedik.

Saját üzenetküldő felülettel egészül ki a Google Photos: a keresőóriás bejelentette, online képtárában rövidesen lehetőség nyílik egy-egy képet üzenettel megtoldva továbbítani az ismerősöknek, akik aztán válaszolhatnak is rá a szolgáltatás új chatfelületén.

A megoldással a vállalat elsősorban az egy-egy kép elküldésekor felmerülő macerákat szeretné elvágni, ugyanis a Google Photosban egészen idáig csak albumok megosztására volt lehetőség - ha valaki csak egyetlen fotót osztott volna meg ismerőseivel, annak külön megosztott albumot kellett létrehoznia. Mostantól azonban ehhez egy chatfelület is rendelkezésre áll, amelyet a fénykép alatt elérhető "Megosztás" ikonra bökve nyithatnak meg a felhasználók. A beszélgetésekben a fotók kedvelésére is lehetőség van, illetve természetesen a címzettek saját galériáikba is menthetik a kapott fényképeket.

Kapcsolódó blogposztjában a Google siet kiemelni, hogy az új megoldással nem akar a létező chatalkalmazások babérjaira törni, mindössze a Photoson belüli megosztási élményt tenné gördülékenyebbé. Bár a Google az utóbbi években igyekezett átláthatóbbá tenni erősen túlburjánzott chatalkalmazás-portfólióját, többek között az Allo nyugdíjazásával, látszik, hogy a cég nem igazán tudja türtőztetni magát, ha lehetősége nyílik új csevegőmegoldással előrukkolni.

Az új funkció a cég ígérete szerint Anrdoidon, iOS-en és weben is elérhetővé válik, a képek egyenkénti megosztása ráadásul nem jár majd minőségvesztéssel. A frissen bejelentett képküldő felületet a Google várhatóan a jövő héten, több lépcsőben kezdi majd meg kiadni a felhasználóknak.