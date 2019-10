Radarral a fedélzetén jön a Pixel 4 széria

A telefonokon az újdonságok mellett néhány fájdalmas hiányosság is akad. A Google új Pixelbookot és Nest routert is bejelentett.

Menetrend szerint érkeztek a Google idei Pixel csúcsmodelljei, a keresőóriás azonban őszi eseményére nem csak okostelefonokkal, de a régóta várt új Pixelbookkal is készült - miközben a Nest termékcsaládot is bővítette.

A legtöbb poént már lelőtték

Az új Pixel 4 szériáról az elmúlt hónapok során szinte az utolsó csavarig minden részlet "kiszivárgott", az értesülések pedig a hivatalos bejelentés alapján hitelesnek is bizonyultak. A Google csúcstelefonja idén is kétféle méretben érkezik, a dizájn azonban a korábbi években megszokottnál jóval egységesebb lett, mindkét modell ugyanazt a kialakítást kapta, a hátoldalon - a széria történetében először - két kamerával, az előlapon pedig notch vagy a szintén népszerű kameralyuk helyett tradicionális, vaskos felső kávával. Utóbbira az előlapra pakolt szenzorerdő miatt volt szükség, de a tavalyi modellekkel kapcsolatos visszajelzések alapján esztétikai szempontból is jobb döntés, mint a Pixel 3 XL-ről ismert, ormótlan notch.

A Pixel 4 OLED kijelzője idén 5,7, míg a Pixel 4 XL-é 6,3 hüvelykes, előbbin 1080x2280, utóbbin 1440x3040 képpont sorakozik, ami 444, illetve 537 PPI-s pixelsűrűséget jelent. A két panel a HDR plecsnit is megkapta, azok színeit pedig a telefonok az Ambient EQ funkcióval folyamatosan a környezeti fényekhez igazítják - itt lényegében az Apple-től ismert True Tone megoldás köszön vissza, Google-köntösben. A panelok igazi erőssége azonban 90 hertzes frissítési ráta támogatása, amelyet a Google Smooth Display néven emleget - ezt ugyanakkor a készülék a statikusabb tartalmak megjelenítésekor időről időre visszatekeri 60 hertzre, hogy spóroljon az akkumulátorral.

Erre pedig úgy néz ki sajnos szükség is lesz, a vállalat ugyanis nem volt túl bőkezű a telepekkel: a Pixel 4 XL-be egy 3700 mAh kapacitású akku került, pedig hasonló méretnél manapság nem ritkák a 4000 mAh-t meghaladó telepek sem - de a mezei Pixel 4 akkumulátora az igazán aggasztó, abban egy kifejezetten karcsú, 2800 mAh kapacitású akku kapott helyet. A vállalható üzemidőhöz tehát a Google fogyasztásoptimalizáló megoldásainak nagyon jól kell működniük - biztosat mindenesetre majd csak az első éles tapasztalatok után mondhatunk a készülékek akkus teljesítményéről. Szerencsére a készülékek az USB-PD 18 wattos gyorstöltést, illetve a vezeték nélküli töltést is támogatják.

Soli radar: jópofa, vagy valóban hasznos?

Visszakanyarodva a kijelző fölötti, vaskos kávához: manapság kevés gyártó alkalmazza a szinte retrónak ható dizájnt, a Google-nek ugyanakkor jó oka volt a nosztalgiázásra, a kávát ugyanis alaposan megtömte szenzorokkal. A sávon a 8 megapixeles előlapi kamera mellett egy ToF szenzor, az arcfelismeréshez használt érzékelők, illetve a régóta pletykált Soli radar is ott van. Az érzékelővel a telefon a kijelző érintése nélkül, kézmozdulatokkal is vezérelhető, jóval pontosabban, mint az optikai érzékelőkre támaszkodó hasonló megoldások esetében. A Solival különböző kézgesztusokkal az éppen lejátszott zeneszámok váltogathatók, vagy épp az értesítések hívhatók elő - bár az iparágban kifejezetten egyedülálló technológiáról van szó, hasonló funkcionalitást kínáló megoldásokat már több gyártótól is láthattunk (igaz a kamerára építve), és egyik sem lett átütő siker, ráadásul jó eséllyel nem a szenzorok pontatlansága miatt. Persze nem kizárt, hogy a Google tud majd olyan funkciókat a radarhoz kötni, amelyekkel elcsavarhatja a felhasználók fejét, egyelőre azonban gyakorlatban nem tűnik kiemelten hasznosnak az egyébként impozáns technológia.

Ahogy fentebb szó volt róla, a készülékek biztonságos arcfelismerést is támogatják - pontosabban csak azt, a Google ugyanis az Apple nyomdokaiba lépve teljesen elköszönt az ujjlenyomat-olvasótól, azt sem a hátoldalon, sem a kijelző mögé rejtve nem találunk a készüléken, ami fájó pont lehet sok felhasználó számára. A motorháztető alatt a Google is lerótta az idei kötelező köröket, a Pixel 4 sorozat Qualcomm Snapdragon 855 lapkára támaszkodik, ahogy számos 2019-es csúcsmodell, ehhez igény szerint 64 vagy 128 gigabájt tárterület, és 6 gigabájt RAM párosul, utóbbi ismét nem mondható eget rengetőnek, hiszen idén ennek a memóriamennyiségnek a duplájával is láthattunk telefonokat.

A Phone Made the Google Way | Introducing Google Pixel 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus consectetur eaque tempore natus obcaecati ratione ipsum. Még több videó

Először duplázza meg a Google a hátlapi kamerát

A Pixel széria legnagyobb erőssége a Google közvetlen felügyelete, és a vanilla Android mellett mindig is a kamera volt, amelyből a keresőóriás idén tett először kettőt a telefonok hátlapjára. A Pixel 4 modellek négyzet alakú, hátlapi kameraplatformja ismét az idei iPhone-okat idézi, noha a fekete alap valamivel diszkrétebb megjelenést ad a szenzorblokknak. Utóbbin egyébként mindkét Pixel 4 variáns esetében egy 12,2 megapixeles, optikai képstabilizációval kiegészített, f/1.7-es fő szenzor, illetve egy 16 megapixel felbontású, 2x optikai zoomot kínáló, f/2.4-es telefotó kamera található, ugyancsak optikai képstabilizációval megtoldva.

A fotós bravúrokhoz azonban a Google szokás szerint sokkal inkább támaszkodik a szoftveres háttérre, mintsem magára a kamerahardverre: a készülékek a Google szerint valós időben képesek HDR+ renderelésre, így már a fotó ellövése előtt közel a kész képnek megfelelő minőségű előnézet látható a kameraappban. A cég híresen erős, éjszakai fotózáshoz szánt Nightsight funkcióján is csiszolt, ami ígérete szerint már akár csillagfotózásra is bevethető - ehhez persze jó, ha egy állvány is kéznél van.

A kamera tehát idén is kifejezetten ígéretes, sok más területen azonban a vállalat talán túl merész áldozatokat hozott, a kis méretű akku, csúcskategóriában már-már visszafogottnak számító RAM, illetve az ujjlenyomat-olvasó hiánya korántsem teszi egyértelmű választássá a Google készülékeit, még a garantált, gyors frissítések fényében sem. Ez fokozottan igaz a telefonok árcéduláját megnézve, azok ugyanis megtartották a szokott borsos árazást, a Pixel 4 nettó 800 dolláros, a Pixel 4 XL nettó 900 dolláros indulóáron kerül a boltokba, Európában várhatóan október 28-tól.

Olcsóbb Pixelbook érkezik

A Google eseményén tavalyi adósságát is igyekezett törleszteni, és új Pixelbookkal is előrukkolt. A széria 2018-ban elmaradt frissítését most a frissen bejelentett Pixelbook Go hivatott orvosolni. A Chorme OS-es laptop külsőre letisztult, egyszerű dizájnt kapott, gömbölyded szélekkel, illetve egyedi, bordázott alsó borítással. A magnéziumházas készülék 13,3 hüvelykes, akár 4K felbontással is elérhető érintőkijelzője 180 fokban lehajtható. Az eszköz alapkonfigurációjában egy egyelőre pontosan meg nem nevezett szériájú Intel Core m3 processzor dolgozik, ami Core i7-ig tornázható fel, akár 16 gigabájt RAM, valamint 256 gigabájt háttértár mellett.

A készülék csatalakozópalettája kimerül két USB-C aljzatban és egy 3,5 milliméteres fejhallgató jackben. A gyártó 12 óra üzemidőt ígér a notebooktól - a lemerült eszköz pedig 20 perc töltéssel 2 órás üzemidőt tud összehozni.

Google Pixelbook Go for Business Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus consectetur eaque tempore natus obcaecati ratione ipsum. Még több videó

A Pixelbook Go indulóára nettó 650 dollár - noha ennél jóval olcsóbb Chromebookok is vannak a piacon, ez az összeg így is jelentősen alacsonyabb, mint a Google Pixelbookjánál látott, ezer dolláros indulóár, amivel a készüléket a cég egyértelműben a prémium szegmensbe igyekezett pozicionálni. A Pixelbook Go már sokkal szélesebb tömegek felé nyitna - persze a legerősebb konfigurációnál már itt is vaskosabb az árcédula, az egészen nettó 1400 dollárig pumpálható fel.

Dagad a Nest família

A Google a nappalikba szánt eszközeit is bővítette, miközben egyre hangsúlyosabban vonja be azokat a Nest brand alá. Ehhez illeszkedik a cég frissített routere, a Nest Wifi elnevezése is, amely az eredeti Google Wifit hivatott leváltani a piacon. Az új router sokkal inkább kerekded készülékházat kapott - és ahogy az várható volt, beépített okoshangszóróval is kiegészül. A Nest Wifi szárnyai alatt, a fő router mellett egy Nest Point névre hallgató kiegészítő is napvilágot látott, amellyel az első generációs Google Wifihez hasonlóan, a mesh hálózatot plusz egységekkel bővítve javítható a lefedettség a ház különböző pontjaiban. A Google szerint egy Nest Router és egy Nest Point mintegy 350 négyzetmétert képes lefedni - ez persze az adott épület adottságaitól függően erősen változhat. A készülékek továbbá visszafelé kompatibilisek az előző generációs modellekkel.

A fő routerben egyébként AC2200 MU-MIMO Wi-Fi támogatás rejtőzik, az 5 gigahertzhez 4x4-es a 2,4 gigahertzes frekvenciához pedig 2x2-es antennakonfigurációval - a Wi-Fi 6 támogatása meglepő módon kimaradt a csomagból, ami fájdalmas hiányossága a frissen bejelentett készüléknek. A Nest Router nettó 170 dolláros áron kerül piacra, a Nest Point kiegészítő pedig nettó 150 dolláros árcédulát kap - a mindkét eszközt tartalmazó pakk nettó 270 dollárért vásárolható meg.

Ezzel párhuzamosan a Google Home Mini is a Nest márkához vándorol, annak legújabb kiadását a cég már Google Nest Mini néven jelentette be. Ránézésre az átnevezésen kívül semmi nem változott a kerek, szövetborítású okoshangszórón, a Google azonban attól számottevően jobb hangminőséget ígér, illetve egy plusz, harmadik mikrofont is bepréselt az eszközbe a jobb beszédfelismerés végett. A készülék továbbra is nettó 50 dolláros áron kapható.

Meet the new Google Pixel Buds Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus consectetur eaque tempore natus obcaecati ratione ipsum. Még több videó

Ugyancsak megérnek egy említést a frissített Pixel Buds fülesek, amelyek immár teljesen vezeték nélkül használhatók, akárcsak az Apple Airpods modelljei. Az ergonomikus kialakítású fülhallgatóktól a Google öt óra üzemidőt ígér, ami a töltőtok kapacitásával 24 órára toldható ki. A fülesek az izzadságnak és a víznek is ellenállnak, noha pontos IP védettségi szintjük egyelőre nem ismert, így úszni nem érdemes velük elindulni. A Pixel Buds fülhallgatók nettó 179 dollárért lesznek kaphatók, piaci rajtjuk azonban csak jövő tavasszal várható.