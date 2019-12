Picture-in-Picture móddal jön a Firefox 71

A Mozilla ezzel párhuzamosan a böngészőhöz szánt VPN megoldásának bétáját is kiterjeszti.

Betoppant a Firefox 71-es kiadása, amely több újdonság mellett a Mozilla VPN-jének bétatesztjét is kibővíti. A Firefox új verziója kapcsán a Mozilla arra is megragadta az alkalmat, hogy eldicsekedjen Enhanced Tracking Protection megoldásának eredményeivel: a Firefoxba épített követésvédelem mára több mint egybillió követési kérést blokkolt a böngészőben.

A Firefox 71 valamennyi platformra megérkezik, beleértve a Windows, Linux és macOS mellett az Androidot és iOS-t is. A böngésző talán leglátványosabb újdonsága a Picture-in-Picture üzemmód, amellyel minden videókat tartalmazó webolalon bevethető. A megoldással a lejátszott videós tartalmak egy önálló kis ablakban mennek tovább, amely más lapokra váltva is látható marad. A Picture-in-Picture mód a kurzort a videók fölé húzva megjelenő, kék színű ikonra kattintva érhető el - első körben csak Windows rendszeren. A többi asztali platformnál a megoldásra még várni kell egy kicsit, macOS és Linux esetében azt a Mozilla 2020 januárjára ígéri.

A böngésző emellett apróbb csiszolásokat kap, a Lockwise jelszókezelővel például már automatikusan kitölthetők a különböző doménekhez tartozó bejelentkezések, illetve a Firefox arról is értesítéseket küld, ha kriptobányász scripteket blokkol. Mindezek mellett a böngészőn a Mozilla egy sor biztonsági javítást is eszközölt.

BŐVÜL AZ FPN BÉTÁJA

A Firefox Private Network bétáját a vállalat szeptemberben indította el: a böngészőkiegészítő biztonságos, titkosított kapcsolatot biztosít a Firefox használata során. A fejlesztők elsősorban a nyilvános Wi-Fi hálózatok használatakor javasolják a VPN bevetését, például kávézókban, repülőtereken, ahol a szegényes biztonságú kapcsolatok fokozott kockázatnak teszik ki a felhasználókat. A megoldással elrejthető az adott gép IP címe, illetve lokációja a harmadik féltől származó trackerek elől, illetve titkosíthatók a látogatott címek is. A kiegészítő egy a Cloudflare által biztosított proxy szerverre támaszkodik.

Az elmúlt hónapokban a Mozilla rengeteg visszajelzést kapott a tesztelőktől, és sok bugot javított a szolgáltatásban, persze azt egyelőre még a béta zászló alatt tartja. A teszthez azonban most új felhasználók is csatlakozhatnak, igaz, továbbra is csak az Egyesült Államokban - nekik a cég korlátozott ideig ingyenesen teszi elérhetővé a Firefox Private Networköt, vagy röviden FPN-t, legalábbis havi 12 óra használat erejéig.

A Mozilla VPN-es ambíciói azonban nem merülnek ki ennyiben, a szerverzet teljes értékű, a böngészőn kívül is védelmet nyújtó szolgáltatás indítását is tervezi. Utóbbihoz a Firefox fiókkal rendelkezők már igényelhetnek meghívókat, hogy aztán a havi 5 dolláros bevezető áron próbálhassák ki azt. Első körben a VPN csak Windows 10 rendszereken lesz elérhető, az FPN-hez hasonlóan csak az Egyesült Államokban. A pontos megjelenésről a Mozilla későbbre ígért részleteket.