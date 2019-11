Új zárképernyős funkciókkal kísérletezik Androidon a Google

Az Ambient Mode egyelőre csak bizonyos készülékeken válik elérhetővé.

Új funkcióval bővül az Android, a Google különösebb fanfárszó nélkül elérhetővé tette a Google Assistant Ambient Mode-ot, legalábbis bizonyos készülékeken. A megoldással a készülékek töltőre téve lényegében okoskijelzővé avanzsálnak, és egy sor hasznos információt és funkciót jelenítenek meg.

A keresőóriás nem kerített nagy feneket az új funkciónak, arról mindössze egy YouTube videóban számolt be. Az Ambient Mode-dal a cég egész pontosan a Google Search appot egészíti ki, amely töltés közben, a zárképernyőt bekapcsolva aktiválja a felületet. Utóbbi egy üdvözlő üzenetet, valamint az aktuális naptáreseményeket, időjárásadatokat és további értesítéseket is megjelenít, a kijelző alján pedig több virtuális kapcsolót is elérhetővé tesz, a "ne zavarj" üzemmódtól a különböző okosotthon-kiegészítők vezérléséig.

Ambient Mode: Android's proactive Google Assistant Még több videó

Az Ambient Mode az Android 8.0-t, vagy annál újabb rendszert futtató bizonyos okostelefonokon lesz használható. A Google az Ars Technicának nyilatkozva elmondta, a funkció kiadását várhatóan jövő héten kezdi meg, egyes Nokia, Sony, Transsion és Xiaomi modellekre, valamint a Lenovo Smart Tab M8 HD és Lenovo Yoga Smart Tab készülékekre. Széles körű rajtról tehát egyelőre nincs szó, úgy tűnik a vállalat először kísérleti jelleggel vizsgálja majd meg, hogy a hasonló megoldások mennyire nyerik el a felhasználók tetszését. A vállalat mindenesetre videója szerint további hasonló funkciókat is tervez, "proaktív élmények" gyűjtőnév alatt.

A funkció létjogosultsága azt elnézve egyelőre kérdéses, hogy Androidon már jó ideje elérhetők a zárképernyőre szánt widgetek, amelyekkel már most is egy sor funkció elérhetővé tehető a lezárt eszközön is, ráadásul a felhasználó személyes igényeinek megfelelően - az Ambient Mode esetében testreszabásra jelenleg nincs lehetőség. A funkció előnye viszont az egyszerűség, hiszen sok olyan felhasználó találhatja hasznosnak, aki egyébként nem molyolna a zárképernyős widgetek beállításával. Ha koncepció sikeres lesz, a következő hetek-hónapok során jó eséllyel több újdonság is követheti azt a rendszeren.