Az egészen szerény hardverekre elviszi az Alexát az Amazon

Már mindössze 1 megabájt RAM-mal szerelt eszközökről is fülelhet az asszisztens.

Jelentősen visszavesz az Alexa Voice Service erőforrás-étvágyából az Amazon, a cég virtuális asszisztensét a gyártók már egészen szerény hardverrel szerelt termékekbe is integrálhatják - jelentette be a vállalat, elébe vágva jövő heti AWS re:Invent konferenciájának. A cég reményei szerint a frissítéssel a partnerek egyszerűbben és szélesebb körben tehetik elérhetővé a szolgáltatást termékeikben.

Az Alexa Voice Service az AWS IoT Core-ral történő használatával drámaian csökkenthetők a hardveres elvárások: egészen mostanáig ARM Cortex A magokra építő processzorokra, és legalább 100 megabájt RAM-ra volt szüksége a fejlesztőknek az Alexa integrációjához - ezt a cég most jelentősen visszanyesi, a megoldás már az olcsóbb, alacsonyabb teljesítményű Cortex M magokkal ellátott lapkákkal, és mindössze 1 megabájt memóriával is igába hajtható. Ezzel a cég újabb IoT eszközök serege előtt nyithatja meg a szolgáltatás kapuit, az okos kapcsolóktól akár az lámpaizzókig.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a teljes munkafolyamat az szerény hardverekre hárul, a hangfeldolgozás és -felismerés, illetve a megfelelő válaszok összeállítása a felhős háttéren zajlik - magának az eszköznek csak az "Alexa" parancsot kell felismernie. Az AWS IoT-ért felelős alelnöke Dirk Didascalou a TechCrunch-nak nyilatkozva elmondta, az alacsonyabb hardverigények a gyártóknál akár 50 százalékkal is csökkenthetik az Alexa-képes termékek anyagköltségeit. Didascalou szerint a lépés leginkább a konzumer szegmensben hoz majd további fellendülést.

A barátságosabb hardverkövetelmények mellett a vállalat bejelentette, IoT Greengrass platformja immár a Docker konténereket is támogatja. Az AWS edge eszközökre való kiterjesztéséért felelős platform így legacy, illetve harmadik féltől származó alkalmazások előtt is megnyitja a kapuit. A Greengrass emellett egy új funkcióval, a Stream Managerrel is kiegészül, a fejlesztőknek így már nem kell feltétlenül maguknak megoldaniuk Lambda függvényekkel a különböző adatstreamek kezelését az edge eszközöknél, a felület egy sor problémára megoldást kínál, a kapcsolatkezeléstől a különböző adatmegőrzési irányelvek menedzseléséig.

Az Amazon igyekszik egyre nagyobb hangsúlyt fektetni IoT szolgáltásaira, aminek látszik is az eredménye: a Venturebeat által idézett Eclipse Foundation kutatása szerint 2018-ban az AWS volt magasan a legnépszerűbb felhős platform az IoT fejlesztők körében.