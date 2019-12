Felhős kvantumszámítási szolgáltatást indít az Amazon

A Braket névre hallgató megoldással a cég külső partnerek kvantumszámítógépeihez enged hozzáférést. A szolgáltatás első körben tesztverzióban válik elérhetővé.

Saját kvantumszámítási szolgáltatást indít az Amazon, igaz, egyelőre csak előzetes verzióban - jelentette be a vállalat re:Invent fejlesztői konferenciájának első napján. A Braket névre keresztelt megoldással a cég igyekszik behozni lemaradását kvantumkutatással egy ideje már foglalkozó felhős riválisok, mint a Google, a Microsoft vagy az IBM mögött.

Egy teljes mértékben menedzselt szolgáltatásról van szó, amellyel a vállalat a kutatókat, illetve fejlesztőket célozza, akik kvantumszámítási algoritmusaikat szimulált hardveren, vagy akár többféle valós kvantumszámítógépen is tesztelhetik. A Braket segítségével lehetőség van nulláról felhúzni új kvantumszámítási algoritmusokat, a szolgálatatás azonban egy sor előre megadott algoritmust is tartalmaz a kísérletezéshez és a technológiával való ismerkedéshez. Mindezt a fejlesztők és kutatók egy hagyományos Jupyter notebook környezetből kezelhetik, ahol egy sor fejlesztői eszköz és útmutató is rendelkezésükre áll majd a kísérletezéshez.

Ami a hardvert illeti, az Amazon egyelőre nem vágja a fejszéjét saját kvantumszámítógép fejlesztésébe, helyette az iparágban már ismert partnereitől vett hardverekhez enged online hozzáférést, mint a D-Wave, az IonQ, illetve a Rigetti. A cég továbbá a hibrid munkafolyamatok lezongorázását is egyszerűbbé tenné: az olyan munkák során, ahol hagyományos és kvantumszámítási folyamatok egyaránt szükségesek, a Braket segít a mezei számításokhoz szükséges erőforrások kezelésében, illetve alacsony késleltetésű adatkapcsolat kialakításában utóbbiak és a kvantumszámítógépek között.

A kezdeményezésből mind az Amazon, mind pedig a kvantumszámítógépeket biztosító hardverpartnerek profitálhatnak, hiszen az online óriásnak nem kell borsos áron saját hardvert fejlesztenie, a fentebb sorolt cégek elérése pedig jócskán megugrik az AWS ügyfélkörével. Ugyanakkor ahogy a TechCrunch is kiemeli, az Amazon a kvantumszámítógépeket nem telepíti majd saját adatközpontjaiba, a Braketen keresztül az egyes partnerek saját létesítményeiben dolgozó eszközökhöz biztosít majd egységes, gyors hozzáférést.

A Brakettel párhuzamosan a cég új, Amazon Quantum Solutions Lab programját is elrúgja, amelyen keresztül együttműködési lehetőségeket kínál a szakértőknek a különböző kutatási programokban - a kezdeményezésben a cég saját szakértői mellett a Kaliforniai Műszaki Egyetem, azaz a Caltech, és más intézmények kutatói is részt vesznek. Ha pedig már a technológia rendelkezésére áll, az Amazon maga sem hagyja ki a lehetőséget a kvantumkutatásra, saját hosszútávú kutatóprogramját is elindítja.