Kivár az inaktív fiókok törlésével a Twitter

A vállalat addig nem kezd tisztogatásba, míg módot nem talál az elhunytak profiljainak megőrzésére.

Röviddel bejelentésük után vissza is hőkölt az inaktív fiókok törlésére vonatkozó terveitől a Twitter, a felhasználók hangos kritikáira reagálva. A legtöbben azt kifogásolták, hogy a tisztogatás kapcsán a cég nem fogalmazott meg semmilyen különálló tervet azokra a profilokra vonatkozóan, amelyek gazdái már elhunytak.

A Twitter eredeti terve szerint a hat hónapja inaktív fiókok tulajdonosait értesítésekben figyelmeztette volna, hogy amennyiben nem nyitják meg profiljaikat idén december 11-ig, azokat a cég törölni fogja. A tisztogatást követően bizonyos idő után a törölt felhasználóneveket mások ismét felhasználhatták volna. A lépést a közösség nem fogadta túl lelkesen, a legtöbb kritika annak kapcsán érte a vállalatot, hogy a tisztogatással azokat a profilokat is egyszerűen törli majd, amelyeknek tulajdonosai elhunytak.

A vállalat gyorsan, egy sor tweetben reagált a negatív visszhangokra, amelyekben igyekezett tisztázni a tervezett intézkedések részleteit. Ezek alapján a profiltörlések első körben (a GDPR miatt) csak az EU-ban lépnek majd érvénybe - az eredeti, december 11-re ígért határidőnél számottevően később, a cég ugyanis határozatlan ideig elhalasztja az inaktív fiókok törlését, míg nem talál megfelelő módszert arra, hogy emléket állítson az elhunyt felhasználók profiljainak.

Egyelőre tehát haladékot kapnak a használaton kívül álló fiókok, igaz érdemes azt is hozzátenni, az inaktív profilnak a cég csak azokat sorolja, amelyeknél bejelentkezés sem történik - posztokat tehát nem kell közzétenni, hogy a közösségi oldal aktívnak tekintsen egy-egy fiókot. A tisztogatással egyébként a vállalat "hitelesebbé" tenné felületét: bár a cég nem tisztázta, hogy ez alatt pontosan mit ért, jó eséllyel arról van szó, hogy a használaton kívüli fiókok kiszűrésével a felhasználókra és tartalmakra vonatkozó keresések is áttekinthetőbbé válnak - továbbá a csak kampányszerűen használt "bot" fiókoktól is megszabadulhat vele a közösségi oldal.