Egy szép csokor HPE SSD okozhat adatvesztést

Komoly, adatvesztést okozó hibára bukkant egyes nagyvállalati SSD meghajtóiban a HPE.

A SAS csatolós termékek 32 768 óra működés után automatikusan hibát dobnak, a rendszer stabilitását, illetve akár az adatbiztonságot is megborítva. A kiszolgálós környezet alapvető folyamatos üzemét alapult véve ez 3 évet és 270 napot jelent, amely üzemidő viszonylag könnyen elérhetőnek tűnik. A vállalat szakemberei megtalálták a hibát, a javításhoz szükséges firmware pedig már el is készült.

A hiba nem kevesebb mint 20 különféle SSD-t érint, 480 gigabájttól egészen 15,3 terabájtos kapacitásig. Ennek megfelelően több tucat HPE szerver és tároló is érintett, beleértve a népszerű ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 és StoreVirtual 3200 vasakat. A probléma kezeléséhez dedikált oldalán a HPE hangsúlyozza, hogy a javítást tartalmazó HPD8-as verziójú firmware nélkül az érintett SSD-k biztosan meghibásodnak, az azokon található adatok pedig visszaállíthatatlanul elvesznek.

A gyártó továbbá megjegyzi, hogy a Smart Array Controllerrel rendelkező rendszereinél on the fly, azaz újraindítás nélkül is elvégezhető a frissítés. Ehhez a HPE VMware ESXi, Windows, illetve Linux rendszerek alá is elkészítette a szükséges segédprogramot, amelyek elérhetőek a már említett dedikált oldalon. Végül, de nem utolsó sorban a gyártó kiemeli, hogy a frissítés esetleges kihagyásával nem vállalat garanciát a későbbi esetleges károkért.